Ak vám dá na ulici niekto kvet, POZOR! Je to jeden z trikov pouličných zlodejov

Blížiaca sa Veľká noc, kedy sa vždy veľa ľudí presúvalo s batožinou do iného mesta, bývala rajom pre vreckových zlodejov. Teraz je na uliciach aj perónoch menej ľudí, ale o to skôr sa môžete dostať do ich hľadáčika.