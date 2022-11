Polícia zadržala v sobotu (12. 11.) v jednom z vlakov na Hlavnej stanici v Bratislave muža, ktorý sa voči ostatným cestujúcim správal neslušne a jedného z policajtov dokonca napadol päsťou. Polícia ho dnes vzala do väzby.

Muža v inkriminovaný deň hliadka vyzvala na opustenie priestorov, na čo však reagoval napadnutím jedného z nic. Päsťou do tváre to však neskončilo. Muž sa začal policajtom dokonca vyhrážať guľkami do hlavy a mafiánmi z Nitry.

Podľa informácii Plus jeden deň ho dnes zobrali do preventívnej väzby.

Správu aktualizujeme.