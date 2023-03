O prípade informoval portál tvnoviny.sk. Novozélanďan sa počas prechádzky so svojou priateľkou po Bratislave stal terčom zbabelého útoku Slováka.

Dvojica kráčala počas víkendu po Kamennom námestí približne okolo 22:00. Z ničoho nič sa za ich chrbtom objavil muž, ktorý začal oboch obťažovať. Muž z Nového Zélandu si ho najprv nevšímal, no po pár sekundách ho slovensky hovoriaci muž napadol. Udrel ho do zadnej časti hlavy. „Bol to buď slabší úder päsťou alebo silná facka s niečím ako prsteň. Nie som si istý,“ opísal úder.

Párik aj napriek napadnutiu pokračoval v ceste s tým, že priateľka poškodeného okamžite zavolala políciu. „Napadlo mi, že si natočím, ako vyzerá, ak by ho chcela polícia stotožniť,“ povedal muž, ktorý "schytal" niekoľko úderov po hlave. Presne vtedy vzniklo video, na ktorom agresívny muž hajluje. Značne rozrušený z toho, že ho chlapec sníma, ho však opätovne napadol.

„Pravdepodobne bol na drogách. Určite je pre ostatných ľudí nebezpečný,“ tvrdí Novozélanďan. Prípad aj s videom už má v rukách polícia.

