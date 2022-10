Bilancia vražednej zbesilej jazdy v opitosti funkcionára Dealympijského výrobu Dušana Dědečka (60) je päť zmarených mladých životov. Pozostalí, ktorí prišli o svojich milovaných z tejto nehody na zastávke MHD na Zochovej ulici v Bratislave v nedeľu večer 2. októbra, budú mať doživotnú traumu. No sú odhodlaní dohliadať nad trestným konaním a žiadať nemajetkovú ujmu. Prešovský advokát už prevzal právne zastúpenie jednej z rodín. Čo chce dosiahnuť?

V osudný deň rodičia piatich vysokoškolákov vyprevadili svoje milované deti na internáty do hlavného mesta, kde študovali na univerzitách. Netušili, že ich vidia neposledy. Nevinní mladí ľudia, ktorí sa svedomito pripravovali na svoje budúce povolania, zaplatili svojimi životmi za nezodpovednosť opitého vodiča. Tomu stačili štyri sekundy na skazu, ktorá ponesie dlhé roky traumu a utrpenie v spomínaných rodinách. Pri svojej zbesilej jazde, keď sa vyrútil z podjazdu a namieril si to do nič netušiacich ľudí stojacich na zastávke MHD na Zochovej ullici, bral všetko, čo mu stálo v ceste. V tom čase, v nedeľu večer, tam stáli najmä študenti, ktorí pricestovali z rôznych kútov Slovenska a mali namierené na internáty.

Pri nehode zahynuli štyria študenti na mieste - Marek Vojtaššák (†20) zo Ždiaru (okres Poprad), Natália Hamráková (†19) zo Spišskej Novej Vsi, Saša Slovík (†20) z Banskej Bystrice a Richard Hlavács (†20) z Balogu nad Ipľom (okres Banská Bystrica). Do nemocnice vo vážnom stave previezli spolu s ďalšími zranenými aj Broňu Božoňovú (†21) z Popradu-Veľkej, ktorá po jedenástich hodinách svoj boj o život prehrala.

Vodičovi, ktorí sa po nehode správal arogantne, privolaní policajti namerali v dychu alkohol, zadržali ho a podali návrh na jeho vzatie do väzby. Sudca prvostupňového súdu ho do väzby nevzal a Dušan Dědeček sa po prepustení zo zadržania znova predviedol. Agresívne lakťami odstrkoval tamojších novinárov a doslova pred nimi ušiel do pristaveného taxíka. Už na druhý deň sa kajal a ospravedlňoval sa pozostalým. Nakoniec sa väzbe nevyhol, po rozhodnutí krajského súdu šiel za mreže.

Lenže u niektorých nepochodil. Rodina nebohej študentky práva Natálie Hamrákovej (†19) zo Spišskej Novej Vsi tvrdí, že neuverila jeho falošnej ľútosti. "Chápu to ako snahu vyhnúť sa väzobnému stíhaniu. Rodina bude ako poškodená strana v trestnom konaní aktívne využívať všetky inštitúty trestného poriadku tak, aby bol páchateľ trestného činu obžalovaný, odsúdený a spravodlivo potrestaný," vraví advokát Patrik Benčík z Prešova, ktorý prevzal ich zastupovanie ako poškodených v trestnom konaní.