VÝBUCH smiechu zaručený: Internet si podal Harabina aj Fica, najviac TO SCHYTALA Čaputová!

Koronakríza, tisíce mŕtvych, škriepky v koalícii a hrozba predčasných volieb. Iste... Slovensko a vlastne ani väčšina sveta si neprechádza práve najbezstarostnejším obdobím, no to neznamená, že by sme sa mali vzdať humoru. Satirické stránky slovenského internetu si tentoraz kráľovsky podali Hrabina, Fica, ale aj prezidentku Čaputovú!