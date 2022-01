Pozrite si NÁDHERNÉ zábery z opustených štôlní: NEUVERÍTE, čo sa nachádza na Slovensku!

Naše okolie skrýva mnoho nádher, o ktorých často vôbec nevieme. Fotograf Albert Russ má zvláštnu, no netradičnú záľubu. Pravidelne odhaľuje krásne a unikátne zábery z opustených baní i štôlní. Toto hobby je síce poriadne nebezpečné, no unikátna atmosféra by pohltila každého z nás!