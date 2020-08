INŠPIRUJTE SA Petra miluje staré veci, ktoré majú dušu: Za pár drobných vyzerá ako zo žurnálu

Petra Nagyová (38) je matkou Karola (10) a Mateja (6). Chlapci sú zmyslom jej života. Keď sa im nevenuje, pracuje na projekte, ktorým vracia do obehu nosené oblečenie. „Poukazujem na to, že obliekanie v second hande nie je znakom chudoby, ale životného štýlu, ktorý je EKOlogický a pre mnohých aj EKOnomický,“ hovorí Košičanka. Učí, ako nakupovať s rozumom, nie pod vplyvom módnych trendov a marketingu. „Vždy, keď sa rozhodnete pre nejaký kúsok oblečenia, zamyslite sa, či by ste si ho vedeli 30 krát obliecť. Ak áno, sami ste si odpovedali či je to dobrá kúpa," vysvetľuje svoju filozofiu. Jej súčasťou sú alternatívy nákupov oproti tomu v kamennom obchode - swap, čo je výmena oblečenia, trhy, bazáre. Oblečenie sa nemá vyhadzovať, ale darovať alebo vymeniť. Na bazároch kupuje dokonca aj nábytok. Petra obľubuje čiernu farbu a minimalizmus. Jej relaxom okrem hľadania starých veci, ktoré majú dušu, je aj posedenie pri šálke dobrej kávy a zaujímavá kniha.