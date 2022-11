FOTO Fico si môže dovoliť to, čo niektorí poslanci nie: Vráti sa džentlmenstvo do parlamentu?

Šéf Smeru Robert Fico prekvapil v uplynulých dňoch viacerých svojim oblečením. Nie, nebolo to preto, že by bol nevhodne oháknutý, práve naopak. Odborník na etiketu Marek Trubač bol milo prekvapený, že móda džentlmenov minulých čias sa vracia aj do slovenského parlamentu. Pochvalu si politik vyslúžil za pánsku vestu, ktorej pravdepodobne ako jediný z poslancov prišiel na chuť a svoj šatník si obohatil o niekoľko kvalitných kúskov. Archívne zábery sú dôkazom, že poslanec v minulosti najčastejšie nosil oblek s košeľou a kravatou. Teraz tento formálny odev doplnil o vestu, ale aj napríklad o polokošeľu. To či Fico má nejakého módneho poradcu alebo sa vyškolil v danom smere sám, nie je známe. Výsledok podľa odborníka je však vynikajúci.