Slabá výdrž

Nie je žiadnym tajomstvom, že zakladateľ legendárneho pánskeho časopisu Playboy bol najradšej v obklopení krásnych žien. Tie najlepšie zajačice si do svojej vily dokonca nasťahoval. V roku 2017 tesne po jeho smrti sa však mnohé z nich rozrečnili a o Hefnerovi a tom, čo sa dialo v jeho luxusnej vile, začali médiám veselo štebotať. Azda najväčším prekvapením bola výpoveď bývalej zajačice Kendry Wilkinson. "Prvýkrát som s ním spala, keď som mala 18 a on 78. V posteli nevydržal ani minútu. Párkrát zasunul dnu a von a bolo po všetkom. Sex s ním som si vôbec neužila, bola to skôr práca než ako pôžitok," povedala v relácii ITV.