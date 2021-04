Rozprávkové bytosti, sokoliari, škriatkovia. To všetko môžete na novej detskej online TURBO TV zažiť už túto nedeľu, ak si s deťmi kliknete na ďalšie pokračovanie nového zábavno-edukačného online seriálu „Na vandrovke po Slovensku“.

Túlavé topánky si, tentoraz na výprave do Bojníc, obuje obľúbený detský škriatok Fíha Tralala. Zámok ako z rozprávky tento víkend spoločne s Kaufland detským festivalom navštívi, aby vašim deťom porozprával o krásnych slovenských tradíciách, či naopak, netradičných povolaniach.

Nielen Fíha Tralala, ale aj nové seriálové programy

V treťom pokračovaní nového online seriálu Kaufland detských festivalov na deti už túto nedeľu 25. apríla čakajú aj ich obľúbení interpreti, nové vedomosti a úplne nové zábavno-vzdelávacie seriálové programy. Dozvedia sa nielen množstvo zaujímavostí o tradičných i netradičných krásach našich slovenských regiónov, ale napríklad aj to, ako bezpečne surfovať na internete, či ako si vycvičiť psíka s Jurajom Bačom a jeho Robinom. Zacvičia si veselú jogu, spoločne so Spievankovom sa hravou formou naučia „spíkovať“ a v novej relácii „Od puku do popuku“ ich hokejovú abecedu dokonca naučí majster sveta Richard Lintner!

Niečo sa pečie aj s Juniorom

Nielen deti, ale aj rodičov určite poteší doslova „chutná“ relácia o varení „MAJSTER ŠÉFINKO Kuniboo“, kde svoje kuchárske umenie predstavia šikovné mladé talenty. Pomocnú varešku im podá nielen Miro Jaroš s mamičkou, ale tiež sympatická moderátorka Veronika Hatala, či Milan „Junior“ Zimnýkoval z Funradia.

Nový 6-dielny zábavno-vzdelávací seriál „Na vandrovke po Slovensku“ vám od 11. apríla až do 16. mája zadarmo prináša Kaufland. Nezabudnite sledovať každú nedeľu od 8:00 hod. na online TURBO TV: www.detskyfest.sk/TURBOTV/