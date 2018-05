Zdravo, chutne a s láskou. Foodblogerka Tinka bude variť priamo v obchodoch METRO

Čerstvá zelenina, maslo, bylinky, citrón, štipka soli a medu. Bez týchto ingrediencií si Tinka Karmažín nevie predstaviť svoju kuchyňu.

Varenie zbožňovala celý život, ale až keď spoznala svojho manžela, ktorého chcela očariť a získať, začala variť intenzívnejšie. Snažila sa klasickú kuchyňu oživiť, spraviť ju chuťovo atraktívnou a naučiť sa rodine pripravovať zdravé jedlá ako z 5* reštaurácie, ktoré by jej nezabrali veľa času a pozostávali by z dostupných surovín.

Dnes je veľkou inšpiráciou pre ľudí, ktorí s varením zápasia. Ukazuje im, ako sa dá za polhodinu pripraviť skvelé jedlo z čerstvých domácich surovín, ktoré vychádza z tradícií našich starých mám, ale zároveň je zdravé a výživné. Na podnet svojich fanúšikov vydala aj niekoľko kuchárskych kníh. Jej bestseller s názvom „Tinkine rodinné recepty“ si zakúpite exkluzívne jedine v sietí kamenných predajní veľkoobchodov METRO.

Pri tejto príležitosti sa s Tinkou budete môcť stretnúť aj osobne. Od 4. mája do 15. júna príde postupne do všetkých predajní METRO na Slovensku a spolu so šéfkuchárom veľkoobchodu Vojtom Artzom budú variť naživo recepty z knižky ale aj iné kulinárske špeciality. Tinkinu knižku si môžete priamo na mieste zakúpiť a zároveň si ju dať aj podpísať.

Dátumy roadshow Tinka & Vojto

(prebiehajú vždy od 12:00 do 18:00 hodiny)

4. máj METRO Ivanka pri Dunaji

7. máj METRO Devínska Nová Ves

5. jún METRO Nitra

7. jún METRO Žilina

11. jún METRO Zvolen

15. jún METRO Košice

„Sme radi, že najnovšiu Tinkinu knihu môžeme exkluzívne ponúknuť práve našim zákazníkom. Veľká odozva na jej recepty len dokazuje, že výborní kuchári nie sú len vo veľkých a známych reštauráciách, ale aj doma v kuchyniach. METRO sa dlhodobo snaží podnikateľom pomáhať a podporovať ich v raste,“ vraví hovorca METRO Martin Krajčovič.

Tinka je známa tým, že varí z čerstvých, lokálnych surovín a polotovarom sa snaží vyhýbať. Na predaj svojej knihy si vybrala METRO, nakoľko má najširší sortiment. Varenie jej v prvom rade prináša relax, nevníma ho ako svoju prácu.

„Úplne najradšej mám prácu s kysnutým cestom, pečenie chleba. Maznanie sa s cestom a odovzdávanie mu tepla mojich rúk, to je skutočná psychohygiena. Myslím, že niet krajšieho daru, ako držať v rukách čerstvý, ručne robený, domáci chlebík. Milujem čas strávený v kuchyni, a to, že si možno aj vďaka mne našli cestu a lásku k vareniu mnohí ľudia,“ dopĺňa Tinka Karmažín.