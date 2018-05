Vďaka umelej inteligencii sa zákazníci dostanú k autu svojich snov rýchlejšie

AuresLab prichádza s ďalšou inováciou – prevozy áut do centier AAA AUTO organizuje aplikácia

Bratislava, 17. mája 2018 – V Žiline majú radi čierne Octavie, banskobystrickí zákazníci sa zaujímajú o hatchbacky s motorom 2.0 TDI a SUV sa predá skôr v Bratislave ako v Liptovskom Mikuláši. Vyplýva to z prvých dát úplne novej aplikácie, ktorú pre potreby autocentier AAA AUTO vyvinulo inovačné laboratórium AuresLab v čele so Stanislavom Gálikom. Aplikácia Stock Allocation, ktorá nemám v Európe obdobu, mapuje nákupné správanie sa zákazníkov, ktorí si prichádzajú po ojazdené vozidlo alebo ho ponúkajú na predaj. Dokáže riadiť presun skladových zásob vozidiel tam, kde je o ne najväčší záujem a zaručuje tak optimálne rozdelenie áut podľa aktuálneho záujmu v mieste predaja. V praxi to znamená, že sieť autocentier AAA AUTO predá viac ako 50 % všetkých áut na úplne inej pobočke, ako ich vykúpi.

„Aplikácia neustále sleduje celý trh s jazdenkami, ktorý na Slovensku tvorí zhruba 500 000 inzerovaných áut ročne. Učí sa z neho a vytvára hypotézy, o čo a kde majú zákazníci najväčší záujem. Na to potom reagujeme rýchlymi prevozmi určitých značiek a typov vozidiel do miest, kde sa k nim ľudia čo najjednoduchšie dostanú,“ hovorí riaditeľ inovačného centra AuresLab siete autocentier AAA AUTO Stanislav Gálik. „Keď napríklad v Liptovskom Mikuláši po zime vykúpime 10 vozidiel typu SUV, je veľmi nepravdepodobné, že by sme ich na rovnakom mieste aj predali. Aplikácia nám okamžite ponúkne miesto, kde by ľudia mali v rovnakej dobe o SUV záujem. Aplikácia je v prevádzke druhý mesiac a už teraz vidíme, že zákazníci vnímajú lepšiu ponuku na všetkých 14 pobočkách,“ približuje Gálik.

Slovenskí zákazníci sú podľa Gálika čím ďalej náročnejší a na ich rastúce nároky je potrebné rýchlo reagovať. „Zákazník si tak môže byť istý, že si v blízkosti svojho bydliska vyskúša vozidlo, po ktorom túži. Nečaká, kým ho privezú z inej pobočky. Aplikácia má zásadný dopad na efektivitu v rámci riadenia skladov,“ dopĺňa Gálik.

Podľa analytika spoločnosti Cyrrus Lukáša Kovandu bude robotizácia prenikať do rôznych odvetví priemyslu stále razantnejšie. Firmy vďaka nej zvýšia produktivitu a efektivitu a udržia si konkurencieschopnosť jednak v rámci lokálneho, ako aj svetového trhu. „Čím viac sa v niektorých odvetviach, medzi ktoré automobilový priemysel patrí, spoľahneme na prácu robotov, tým konkurencieschopnejší budeme,“ pripomína Kovanda.