„Ukáž sa!: Na čo využila grant Triebeľová?

Nadácia Slovenského olympijského výboru vrámci grantového programu „Ukáž sa!“ podporuje mladých a talentovaných športovcov. Jednou z takých je aj boxerka Jessica Triebeľová.

„Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku,“ hovorí dnes už sedemnásťročná športovkyňa z Oravy. Dievča, ktorej učaroval box. „Trvá to už osem rokov. Medzi povrazy ma priviedol otec, v minulosti tiež boxerista a dá sa povedať, že aj môj vzor,“ prezrádza Jessica Triebeľová. „Spojenie mňa a tohto športu moje okolie pred rokmi trochu šokovalo, dnes to už berú ako bežnú súčasť môjho života.“

Akiste k tomu dopomohli aj úspechy, veď Jessica je niekoľkonásobná víťazka medzinárodných turnajov, niekoľkonásobná majsterka Slovenska a trojnásobná majsterka Európy vo svojej kategórii. „Poctivé tréningy sa mi naozaj vyplatili. Vpred ma ženie cieľavedomosť, chuť niečo dosiahnuť,“ pokračuje Triebeľová, ktorá trénuje až trikrát denne.

Projekt „Ukáž sa!“ zaujal i minuloročnú finalistku, ktorej finančná podpora pomohla k rozvoju športovej kariéry. „O tom, že ma prihlásili, som sa dozvedela až neskôr. O to milšie a prekvapujúcejšie bolo, keď ma ľudia začali podporovať a hlasovali za mňa. Je dobré, že sa na Slovensku robí niečo aj pre mladých športovcov. Ja som grant využila na to, aby som mohla absolvovať sústredenia vrámci prípravy na majstrovstvá Európy. Neľutujem ani sekundu, že som v tomto projekte bola a ďalším, ktorí ešte rozmýšľajú nad tým, či sa prihlásiť, odkazujem, aby neváhali a určite to vyskúšali,“ dodáva Jessica Triebeľová.

Za predchádzajúce dva ročníky si projekt „Ukáž sa!“ získal výborné meno a pomohol 24 športovcom. Nadácia Slovenského olympijského výboru hľadá mladé talenty aj tento rok. V tretej edícii sa do projektu môžu premiérovo prihlásiť nielen zástupcovia individuálnych, ale aj kolektívnych športov. Nadácia SOV im rozdá spolu až 60-tisíc eur. Šancu ukázať sa majú už len pár dní - do 22. júla. Všetky potrebné informácie sú dostupné na internetovej stránke www.nadaciasov.sk.