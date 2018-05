Totálna zmena: Neuveríte, ako bude vyzerať víno od známeho vinára Matyšáka!

Takmer 30 rokov na trhu a v súčasnosti jedno z najúspešnejších vinárstiev na Slovensku s množstvom domácich aj medzinárodných ocenení. Taká je bilancia vinárstva Matyšák, ktorému dal jeho zakladateľ Peter Matyšák svoje nápady aj meno. Teraz pridáva aj tvár, a to doslova.

Cesta k skvelému vínu nie je vždy jednoduchá, no Peter Matyšák svojou prirodzenou živelnosťou dosiahol to, čo sa podarí len málokomu. Vždy veril, že aj na našom malom Slovensku môžeme robiť víno, ktoré dosahuje svetové úspechy. A presne to aj dokázal.







Svoje rodinné vinárstvo založil Peter Matyšák v roku 1991 a už po 2 rokoch presťahoval výrobu do 300-ročného vinohradníckeho domu v centre Pezinka, známeho stáročnou vinárskou tradíciou. K vínu a gastronómii mal vždy blízko – manželka Katka pochádza zo starej vinohradníckej rodiny a sám počas takmer 20 rokov prešiel všetkými pozíciami spojenými s vínom a gastronómiou.

Práve svoje predchádzajúce skúsenosti v kombinácii s cieľavedomosťou zúročil pri budovaní úspešného vinárstva. Od začiatku mal jasný cieľ – prinášať zákazníkom také vína a gastronomické zážitky, na ktoré sa nezabúda. Počas rokov nadviazal spoluprácu s viacerými šikovnými pestovateľmi, z ktorých sa neskôr stali jeho dvorní vinohradníci a dodávatelia.

V priestoroch pôvodného vinárstva neskôr otvoril vyhľadávanú reštauráciu Vinum Galeria Bozen, svoje vinárstvo presťahoval do novovybudovaných priestorov v pezinskej Glejovke a v Bratislave otvoril hotel s najstaršou archívnou pivnicou v strednej a východnej Európe, kde kuchyni šéfuje uznávaný šéfkuchár Branislav Križan.

Teraz sa rozhodol pretaviť tradície a dobré meno firmy do fliaš s úplne novým dizajnom. Na novej etikete sú dva výrazné prvky – silueta tváre a krajina, ktorá je oknom do vzrušujúceho vinárskeho sveta. Peter Matyšák sa pre ľudí vo svojom okolí stal symbolom, ktorý sa práve v tejto podobe dostáva na etikety.

Nové etikety sú farebnejšie. Na každej je silueta tváre a krajina, ktorá je oknom do vzrušujúceho vinárskeho sveta. Foto: archív

Krajina zas symbolizuje vinohradnícke tradície, ktoré sa s Pezinkom spájajú už po stáročia. Samotný Pezinok je reprezentovaný jeho tromi hlavnými dominantami – kostolmi. Tie spolu s Grinavským jazerom, pri ktorom sa nachádzajú staré dvorné vinohrady s legendárnym Silvánom, dávajú celej oblasti jej nezameniteľnú identitu a atmosféru. Nemenej doležité je v celej symbolike aj slnko, ktoré do krajiny vlieva život, optimizmus a nádej.

Obsah článku bol vytvorený v spolupráci s vinárstvom Matyšák.