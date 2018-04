Rozbehnúť firmu či podnikať vo väčšom je dnes ľahšie

Zatúžili ste niekedy po vlastnej firme? Pracovať pekne na vlastnom? Všetko sa dá. Stačí nájsť cestu, ako svoj nápad zrealizovať, alebo už existujúce podnikanie rozšíriť.

Michaela Baumann zo Senice vždy hľadala cesty, ako sa mať lepšie. Aj vtedy, keď pracovala ako čašníčka a podnik, ktorý ju zamestnával, zničili vagabundi. Majiteľ ho viac nemal chuť opravovať a pred Michaelou sa zrazu objavila možnosť, ako si splniť sen. Mať vlastnú kaviareň.

Rady cennejšie ako peniaze

Keďže mala skúsenosti s prácou v Slovenskej sporiteľni, vedela, že pomáhajú aj začínajúcim podnikateľom. Tak to skúsila. V banke si preverili jej podnikateľský plán, pomohli jej overiť, či budova, v ktorej chce otvoriť kaviareň, nie je zaťažená exekúciou a či v danej lokalite existuje potenciál na vlastnú kaviareň. Vďaka tomu dnes Michaela sedí vo vlastnom podniku Felicita.

Najspokojnejší klienti

Podľa prieskumu GfK sa Slovenská sporiteľňa stala bankou s najspokojnejšími malými a strednými podnikateľmi. Zrejme aj preto, že neposkytuje len financie, ale aj poradenstvo k tomu. Presne tak pomohli aj Milošovi Magulovi, Ondrejovi Šulinovi a jeho priateľke Veronike Pacekovej, ktorí dostali nápad vytvoriť Heroes laser arénu. Keď si uvedomili, že priestor im ponúka ďalšie možnosti rastu, nechceli si požičiavať peniaze znovu od rodiny. Obrátili sa preto na banku, ktorá im pomohla financovať ich ďalší rast.

Väčší vďaka banke

Rozbehnúť biznis je však len jedna z foriem pomoci, ktorú Slovenská sporiteľňa pri financovaní rieši. Tou ďalšou je podpora rastu. Keď chcel Zsolt Bindics, majiteľ Veselej paradajky zo spoločnosti GreenCoop, rozšíriť výrobu do obrovských hi-tech skleníkov, potreboval pomoc banky. Výstavba takýchto skleníkov stojí milióny a financovať ho z vlastných prostriedkov by bolo riskantné. Mimochodom, práve investície do poľnohospodárstva sú často žiadanou pomocou zo strany farmárov a podnikateľov v tomto odvetví. Ale to by boli zas úplne iné príbehy.