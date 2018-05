Príďte sa dať ostrihať a podporte dobrú vec!

Staňte sa súčasťou Redken Strihatonu 2018! Rezervujte si vo svojich diároch dátum 14. alebo 15. 6. 2018, na Slovensku sa totiž bude konať už 6. ročník úspešnej charitatívnej akcie značky REDKEN – „kadernícky maratón“ STRIHATON 2018.

Poprední kaderníci REDKEN sú už po šiesty krát súčasťou charitatívneho projektu STRIHATON, ktorý je dostupný pre širokú verejnosť - teda kohokoľvek, kto sa chce zveriť do rúk profesionálov a zároveň pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Kaderníci strihajú celý deň bez nároku na honorár a výťažok poputuje na podporu vybranej neziskovej organizácie.

Komu pomáhame tento rok?

Celý výťažok poputuje 8-ročnej Timejke, ktorú postihla detská mozgová obrna. Z výťažku bude zaplatený celý rok rehabilitácií v centre LIBERTA v Košiciach a špeciálny kočík.

Viac o jej príbehu si môžete prečítať tu:

Pred 8 rokmi v decembri sa nám predčasne narodila dcérka Timejka s váhou 1250 g v 7. mesiaci tehotenstva. Vyvíjala sa pomalšie, ale to v našom prípade nebolo nič zvláštne. Zlom prišiel, keď Timejku v 9. mesiaci zaočkovali a došlo k regresii v organizme. Prestala sa pretáčať, používať ruky (hlavne pravú) a začali sa jej sťahovať svaly na rukách aj nohách. Hneď nás poslali na rehabilitácie do Dunajskej Lužnej, kde sme cvičili Vojtovu metódu. V tomto centre sme boli 5-krát. Bohužiaľ, Timejke to už nepomohlo. Potom sme boli aj v kúpeľoch Kováčová, kde sme strávili celý mesiac. Timejka sa rehabilitovala aj v súkromnom centre Renona v Šúrovciach. V Košiciach máme tiež jedno super súkromné centrum Liberta, kde chodíme cvičiť už veľmi dlho, od 3 rokov. Cvičili sme Bobath terapiu 3-krát do týždňa, Devenyi terapiu raz týždenne, Skenar terapiu týždeň raz za 3 mesiace. A ak nám pomôžu dobrí ľudia, tak sa nám podarí aj 3x ročne TheraSuit terapiu v obleku na 3 týždne.

Aj tak po tom všetkom, čo sme po očkovaní museli absolvovať, rôzne vyšetrenia, cvičenia, sme sa dozvedeli, že Timejka dostala do vienka vážnu diagnózu DMO - kvadruparéza. Má spastickú formu, a to znamená, že musí cvičiť, aby jej spevneli svaly a uvoľnili sa šľachy. Absolvovali sme už aj operáciu Ulzibat v poľskom Krakove v roku 2013, kde jej uvoľnili svaly, hlavne na nohách nám to pomohlo. Druhú operáciu rúk sme absolvovali minulý rok v Bratislave koncom augusta. Začiatkom októbra jej dali dole sadry z oboch rúk a odvtedy musíme stále cvičiť. Bohužiaľ, táto operácia jej vôbec nepomohla. Timejka je napriek diagnóze veľmi živé, veselé, usmievavé a šikovné dievčatko, ktoré rado rozdáva lásku a smiech, hoci zdravia na rozdávanie nemá. Od 3 rokov navštevovala škôlku. Minulý rok zvládla prípravný ročník a v súčasnosti je z nej prváčka na špeciálnej škole pre telesne postihnutých. Timejka má len veľmi ľahkú mentálnu retardáciu, a to najmä kvôli rukám, lebo nevie kresliť a písať. Vie veľa básničiek, pozná farby, tvary, dokonca počíta spamäti a pozná abecedu. Bystrá hlavička ju ťahá dopredu, preto je normálne známkovaná.

Rehabilitácia v centre Liberta nám veľmi pomáha a Timejka to tam už pozná. Veľmi radi by sme v tomto centre rehabilitovali aj naďalej. Za každú pomoc Vám budeme zo srdiečka vďační.

Ďakujeme.

Kedy a kde?

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA KADERNÍCTVA A VIZÁŽISTIKY

14. 6. 2018, 9:00 - 21:00 hod.

AKADÉMIA COLOROS, Južná trieda 17, 040 01 Košice

15. 6. 2018, 9:00 - 21:00 hod.

HAIR FACTORY KOŠICE, Južná trieda 17, 040 01 Košice

15. 6. 2018, 9:00 - 21:00 hod.

SALÓN DEJA VU, Gogoľova 21, 940 02 Nové Zámky

15. 6. 2018, 9:00 - 21:00 hod.

Ako to funguje?

Na mieste zaplatíte sumu 35 Eur, za ktorú získate:

Perfektný strih, fúkanú a finálny styling od najlepších kaderníkov Redken.

Produkt od značky Redken v hodnote až 20 Eur (bežná cena na trhu).

Čo je potrebné urobiť?

Ísť na www.redken.cz (v menu záložka Strihaton)a:

Vybrať si svojho kaderníka alebo salón. Objednať sa on-line na www.redken.cz/strihaton do Strednej odbornej školy alebo telefonicky do Akadémie COLOROS (055 677 01 34), HAIR FACTORY KOŠICE (0903 505 585) alebo do SALÓN DEJA VU (0918 299 440). Prísť 14.6. do Strednej odbornej školy (Svätoplukova 1463/2, 821 08 Bratislava) alebo 15. 6. do iného vybraného salónu.

Všetky informácie o Strihatone vrátane zúčastnených kaderníkov a on-line objednávacieho systému nájdete na WWW.REDKEN.CZ/STRIHATON.