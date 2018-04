Novohradské múzeum vystavilo veľký skvost: Ako TOTO dokázal vyrobiť otec známej spisovateľky?

Nesie v sebe obrovský kus histórie! Nádherná čaša, ktorú na špeciálnu životnú príležitosť vytvoril otec slovenskej spisovateľky Eleny Maróthy Šoltésovej, je skutočným pokladom Novohradského múzea. Jej hodnota sa pohybuje v závratných výškach!

Na juhu Stredného Slovenska bolo pre ľudí ešte nedávno najdôležitejším na živobytie sklo. V Novohrade a Podpoľaní fungovalo až 17 sklární, ktorých výrobky putovali do celého sveta. Dnes žije už len v Katarínskej Hute.

Mnohí nevedia aké čaro prezradili jedinečné sklárske výrobky v Novohradskom múzeu v Lučenci.

Výstava Variácie skla je jedinečná a typická pre okolie Lučenca, Poltára a Detvy. Až do konca mája môžete vidieť, čo dokázali vyrobiť zlaté ruky našich predkov a mnohé výrobky nesú v sebe aj nádych tajomstva. Výnimočná je svadobná čaša vyrobená v peci v Dolnej Bzovej v roku 1851.

Jedinečná svadobná čaša

„Kombinuje viacero techník. Vyrobená je rubínovaním a tvarovaním vrstveného skla, to znamená, že číre sklo je pomorené do modrého prebrúsením. Je zahladené a ešte je tam aj rytie. Vyrytý na tejto vzácnej čaši je monogram DM, čo znamená Daniel Maróthy. Čašu vyrobil otec spisovateľky Eleny Maróthy Šoltésovej pre svojho otca,“ vysvetľuje historik Štefan Chrastina.

Svadobná čaša starého otca spisovateľky Eleny Maróthy Šoltésovej z roku 1851. Foto: pem

Pôvodne boli dve, no spisovateľka po svojom starom otcovi zachovala len jednu a na sklonku života ju darovala múzeu v Martine. „Zrejme netušila aká vzácna je táto čaša. Má nedoziernu hodnotu, lebo je vyrobená veľmi starým sklom. Vo výzdobe sú aj opálový a ružový rubín. Sú to tyčky farebného skla vložené do opálu a ešte sa aj točia. Môj odhad je momentálne hodnota čaše minimálne 500 eur,“ dodal.

Kto bola Elena Maróthy Šoltésová

Narodila sa v roku 1855 a zomrela v roku 1939. Jej spisovateľské diela vychádzali na Slovensku od roku 1921 (zobrané spisy), v Čechách, Chorvátsku aj Francúzsku. Spolu s Teréziou Vansovou bola pri zrode časopisu Živena. V roku 1874, v čase likvidácie slovenských gymnázií sa zúčastnila na matičnom zhromaždení, ktoré bolo posledné pred zrušením Matice slovenskej. Pochovaná je na národnom cintoríne v Martine.

Luxusný kúsok

Techniku obľúbenú v 19. storočí môžete vidieť na vlastné oči. Malinký kalíštek, ktorý vyniká mimoriadne zaujímavým dekorom bol vyrobený v roku 1856.

Irisovanie vynašli náhodou strieľaním ohňostroja v peci. Foto: pem

Rozmermi je síce neveľký, no je výnimočný. Jeho povrch zdobí dúhový povlak, známy ako irisovanie. Táto dekoračná technika bola vynájdená v zlatňanskej sklárni pri Poltári.

„Pri výročí sklárne vo Vlkove v roku 1856 oslavovali ohňostrojom. Ten naukladali do chladiacich pecí, kde sa nachádzali sklárske výrobky. Na druhý deň zistili že ohňostroj zafarbil povrch sklárskych výrobkov do dúhového povlaku a takto sa vynašlo irisovanie,“ prezradil historik.