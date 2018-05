Legendárny, ale aj kontroverzný spevák: FBI má o ňom 2 403 stranový spis!

Aj keď bol predovšetkým vynikajúci spevák s úžasným hlasom, celý život sa nezbavil podozrenia, že má veľmi blízko k mafii. Americká FBI Franka Sinatru († 82) preverovala a jeho spis mal 2 403 strán. Nikdy mu však žiadne obvinenie nedokázali.

Francis Albert Sinatra sa narodil 12. 12. 1915 v americkom Hobokene. Bol jediným dieťaťom sicílskeho hasiča Anthonyho Martina Sinatru a Natalie Delly Gavarantovej z Janova. Hviezdou sa stal po roku 1940, keď sa pridal k orchestru Tommyho Dorseyho. Bol prvý, kto pre populárnu hudbu získal ako fanúšičky -násťročné dievčatá.

V roku 1942 si prvý raz zahral vo filme - v muzikáli Ship Ahoy. Nebol slávny, tak ho ani neuviedli v titulkoch. Na prelome 40. a 50. rokov ako spevák upadal, ale za úlohu vojaka Angela Maggia v dráme Odtiaľ až na večnosť (From Here to Eternity) v roku 1953 získal Oscara. Vrátil sa i na výslnie v hudbe. V 50. a 60. rokoch bol hviezdou Las Vegas.

Legendárny spevák sa nikdy nezbavil podozrenia, že spolupracoval s mafiou. Foto: archív

Aj preto sa objavili podozrenia, že mu pomohla mafia, s ktorou mal mať veľmi dobré kontakty. Sinatra bol blízkym priateľom Kennedyovcov a stúpencom prezidenta Johna F. Kennedyho. Spevákova najmladšia dcéra neskôr tvrdila, že otec s mafiánom Samom Giancanim pomohol Kennedymu zvíťaziť v dôležitých primárkach v roku 1960 tým, že preňho získal hlasy odborov.

Sinatru podozrieval aj šéf FBI J. Edgar Hoover. Spevákov spis mal 2 403 strán. Umelec všetky podozrenia popieral. Vraj bolo normálne, že sa stretol s mafiánmi, veď tí chodili do podnikov, kde spieval. A je pravda, že až do jeho smrti 14. mája 1998 v Los Angeles mu nič nedokázali. Lenže podozrenia ostali: podľa speváka vytvorili postavu Johnnyho Fontaina v Puzovom Krstnom otcovi.

Sláva a úspechy

11 Grammy získal počas kariéry

300 platní nahral

100 albumov a kompilácií vydal

50 filmov nakrútil

V starobe si už nepamätal texty

Frank Sinatra zažil pády aj úspechy. Spieval až do smrti. Spieval od 30. rokov minulého storočia. V 70. rokoch sa lúčil s kariérou - niekoľkokrát, a vždy sa vracal. Spieval ešte takmer 80-ročný, ale už potreboval čítacie zariadenie, lebo si nepamätal texty.

Najväčšie lásky mal hneď štyri

Spevák sa oženil štyrikrát. Jeho ženami boli aj známe herečky. Najprv si zobral detskú lásku Nancy Barbatovú. Rozviedli sa po 12 rokoch, lebo spevák jej bol neverný - okrem iných - aj s herečkou Avou Gardnerovou. Tú si vzal 10 dní po rozvode. Boli spolu šesť rokov. Potom si vzal o 30 rokov mladšiu herečku Miu Farrowovú. Vydržali dva roky. V roku 1976 sa oženil s Barbarou Blakeley Marxovou, s ktorou bol do smrti.

Dve dcéry a jeden syn

Sinatra mal tri deti, všetky s prvou manželkou Nancy. Dcéra Nancy (77) študovala ekonómiu aj spievala. Syn Frank († 72) bol hudobník, zomrel na zlyhanie srdca. V roku 1963 ho uniesli, otec zaňho zaplatil 240-tisíc dolárov. Dcéra Christina „Tina“ (69) bola produkčná.