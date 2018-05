Jarná očista pleti s „céčkom“? Takto to ľahko zvládnete

Jar je už a ak sa chcete totiž zbaviť nahromadených toxínov, na jar k tomu máte najlepšiu príležitosť. Platí to aj pre našu pleť.

Ak jej chcete dopriať kúru, ktorá ju po náročnej zime zbaví nezdravého tónu, namiesto jarného detoxu si naordinujte „C-etox“. Vitamín C vám vyčistí pleť a naštartuje v tele tvorbu kolagénu - zázračnej bielkoviny, vďaka ktorej bude vaša pleť opäť svieža ako jarné slnko.

Rozžiarte svoju pokožku, vyžehlite vrásky, či uberte pekných pár rôčkov. Jednoducho skúste naše tipy na jarný „C-etox“. Skombinujte poriadnu dávku céčka s prírodným kolagénom, a vaša pokožka bude aj po náročnej zime opäť pôsobiť zdravo a sviežo.

Na jar naša pleť doslova trpí – po dlhej zime je dehydrovaná a oslabená, horšie sa regeneruje a vyzerá nezdravo. Ba čo viac, práve v tomto období sa čistí od nahromadených toxínov. Výsledkom môžu byť nielen vrásky, ale i nepekné vyrážky či akné. Ak sa chcete na jar účinne zbaviť nečistôt, práve C-etox (detox prostredníctvom zvýšenej dávky vitamínu C), pomôže vašej pokožke naštartovať prirodzený proces obnovy. Vitamín C, ako jeden z najsilnejších antioxidantov, vaše telo po zime perfektne zbaví nahromadených toxínov a nečistôt. Navyše pozitívne vplýva na tvorbu tak potrebného kolagénu v pleti, takže ju pomáha udržiavať dokonale mladú, pružnú a hydratovanú!

Ani ten najlepší kozmetický prípravok, či detoxikačná kúra vám nedokáže vyčarovať krásnu pleť v prípade, že má vaša pokožka deficit kolagénu. Práve táto zázračná bielkovina, ktorá je základnou stavebnou látkou našej kože, je totiž zodpovedná za jej vypnutie a mieru hydratácie. Ak skombinujete „céčkový“ detox s užívaním prírodného kolagénu (v podobe kvalitných výživových doplnkov), urobí vám dvojitú službu. Kombinácia kolagénu s vitamínom C, ktorý je zodpovedný za jeho tvorbu, syntézu a kvalitu v našom tele, dokáže s vašou pleťou doslova zázraky. Nielenže vám pokožku omladí už v krátkom čase o pekných pár rôčkov, ale jej aj vráti jej potrebnú rovnováhu, pružnosť a dostatok hydratácie.

Ak sa už výsledkov v podobe žiarivej pleti neviete dočkať, skúste céčkový detox doplniť o prémiový výživový doplnok s obsahom 100% čistého morského kolagénu bez prísad. Vďaka jeho mimoriadne vysokej koncentrácii (až 3000 mg 100% čistého kolagénu v dennej dávke) sa výsledky dostavia skôr, ako by ste čakali. V kombinácii s vitamínom C vám kolagén vyžehlí vrásky, vráti zdravú farbu do líc a nádherne hydratuje pleť.

