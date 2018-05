FOTO VNÚTRI Kráľ pláže sa vykašľal bežný život a postavil si vlastný hrad: V paláci z piesku žije už 22 rokov!

Bežný život ho vôbec nebavil. Brazílčan Marcio Mizael Matolias (44) sa preto rozhodol, že sa presťahuje na pláž v Riu de Janeiro. Tam si pred rokmi postavil hrad z piesku, ktorý sa časom stal hotovou atrakciou.

Znie to ako rozprávka o kráľovi Marciovi, no jeho príbeh je reálny do posledného detailu. Brazílčan pred 22 rokmi odmietol naďalej platiť účty a chodiť do práce. Síce mal kde bývať, dom z tehál opustil a stal sa prakticky bezdomovcom. Keďže prostredie pri morskom pobreží miloval, postavil si tam svoj svoj palác z piesku.

Na počudovanie celého okolia začal v tejto „stavbe“ skutočne žiť. V súčasnosti sa o svoj domov stará denne niekoľko hodín. Hradbu z piesku musí predsa pravidelne zvlhčovať a udržovať, inak by sa rozsypala.

V interiéri s rozmermi 9 metrov štvorcových má kráľ pláže Marcio, ako ho prezývajú miestni, kopu kníh a zopár doplnkov na zábavu či pohodlný spánok. Toto kráľovstvo je všetok majetok, ktorým disponuje. Aj sociálne vybavenie má dokonale premyslené. Toaletu navštevuje v neďalekej hasičskej stanici, kde sa aj sprchuje a jedlo si pripravuje na rozohriatej platničke.

Brazílčan žije v hrade z piesku už 22 rokov. Tvrdí, že je šťastný. Foto: youtube

Originálny príbeh Marcia zaujme každého turistu. Práve dary od nadšených okoloidúcich mu veľakrát prídu vhod. Rovnako aj pomocná ruka od priateľa, ak je v noci na pláži príliš teplo, prespí uňho.

Na všetky negatívne komentáre na svoju adresu má Marcio brilatnú odpoveď. „Ľudia platia veľké sumy za bývanie pri mori. Ja nemám žiadne účty a mám šťastný život,“ tvrdí. Nuž, titul kráľa pláže mu patrí naozaj oprávnene.

