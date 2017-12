FOTO Užili si slávu, ale aj veľké trápenie: Trpký osud filmových princezien

Prichádzajú každé Vianoce a my ich vždy a znovu obdivujeme. Bez klasických rozprávok a krásnych princezien by sviatky proste neboli tým pravým! Lenže kým vo filmoch má každý ich príbeh šťastný koniec, v reálnom živote to také ružové vždy nie je. Mnohé princezné mali trpký osud.

Jasněnka 1987

Michaela Kuklová O Jasněnce a létajícím ševci

Ani jeden vzťah jej nevyšiel V láske má smolu! Česká herečka Michaela Kuklová doplatila na oba vzťahy. Z manželstva s Jiřím Pomejem (52), ktorý sa teraz lieči z rakoviny, jej zostali dlhy. S Romanom Holomkom (58) má syna Romana (8,5), ale to je všetka radosť, ktorá jej z tohto vzťahu ostala. „Vždy som si priala pevný vzťah, keď si ľudia dôverujú a sú si verní. Nevyšlo mi to a neverím, že by ma ešte niečo takéto stretlo,“povedala denníku Blesk.

Michaela Kuklová O Jasněnce a létajícím ševci Foto: archív / Blesk.cz

Maruška 1955

Milena Dvorská († 71) Bol raz jeden kráľ

Po rozchode s dcérou sa nespamätala Mala 15 rokov, keď hrala kráľovskú dcéru Jana Wericha. Na DAMU sa zoznámila so spolužiakom Orfejom Sokovom a odišla s ním do jeho rodného Bulharska. Po niekoľkých mesiacoch sa vrátila - sama a tehotná. Dcéra Lucia koncom 90. rokov ušla do zahraničia s deťmi a partnerom Jánom Dvorským, ktorý sa v Česku vyhlásil za spasiteľa Parsifala Imanuela. Dcéra mamu odmietala. Až 16. decembra 2009 sľúbila, že prídu do Česka. Herečka však 22. decembra 2009 zomrela.

Milena Dvorská († 71) Bol raz jeden kráľ Foto: archív / Blesk.cz

Lásky kvet 1982

Zuzana Skopálová (51) Popolvár najväčší na svete, Neboj sa

Manžel na ňu zaútočil nožom Dlhé blond vlasy, veľké oči a nežná tvárička 16-ročnej Zuzany Skopálovej v role princeznej očarili nejedného muža. Žiaľ, jej manželia akoby to prehliadali. Prvé manželstvo sa jej nevydarilo. Druhé, s hercom Štefanom Kožkom (63), vydržalo 20 rokov. Dvojica, ktorá pôsobila veľmi harmonicky, sa čoraz častejšie hádala. Nakoniec Kožka zaútočil nožom na manželku a jej dcéru Zuzanu z prvého manželstva. Teraz žije každý sám.

Zuzana Skopálová (51) Popolvár najväčší na svete, Neboj sa Foto: archív / Blesk.cz

Popoluška 1973

Libuše Šafránková (64) Tri oriešky pre Popolušku, Tretí princ, Princ a Večernica, Soľ nad zlato

Poznačila ju nemilosrdná choroba Libušu Šafránkovú po rozprávke Tri oriešky pre Popolušku obsadzovali do ďalších podobných úloh. V súkromí tiež našla svojho princa: herca Josefa Abrháma (77). Ten však žil v tom čase ôsmy rok so speváčkou Naďou Urbánkovou. Keď sa dozvedela, že ju Abrhám podvádza, zrútila sa. Libuška s Josefom sú spolu dodnes, už 40 rokov. Pred štyrmi rokmi prekonali rozvod syna Josefa (40). Abrhám bol manželke oporou aj pred dvomi rokmi, keď bojovala s rakovinou pľúc. Operovali ju a vzali jej časť pľúc.

Libuše Šafránková (64) Tri oriešky pre Popolušku, Tretí princ, Princ a Večernica, Soľ nad zlato Foto: archív / Blesk.cz

Krasomila 1952

Alena Vránová (84) Pyšná princezná

Manžel ju opustil kvôli mladšej žene Vyzeralo to na veľkú love story pred kamerou aj mimo nej. Tak ako sa zamilovala princezná Krasomila do kráľa Miroslava, tak sa zaľúbila Alena Vránová do kolegu Vladimíra Ráža. Bola to taká veľká láska, že obaja opustili vtedajších partnerov, aby sa mohli vziať. V tých časoch to vyvolalo poriadny škandál! Lenže kým láska Krasomily a Miroslava doteraz nadchýna televíznych divákov, herci spolu dlho nevydržali. Ráž opustil Vránovú kvôli mladšej žene. Našťastie aspoň pred kamerou sa jej darí dodnes.

Alena Vránová (84) Pyšná princezná Foto: archív / Blesk.cz

Lada 1959

Marie Kyselková (81) Princezná so zlatou hviezdou

Skončila na vrátnici K nezabudnuteľným patrí aj Lada z rozprávky Princezná so zlatou hviezdou na čele. Marie Kyselková si pre ňu dosť vytrpela. Každý deň jej na čelo lepili zlatú hviezdičku, takže mala rozožratú pokožku. Možno aj preto už viac nehrala. Vychovala dve dcéry a syna. Pracovala v obyčajných povolaniach - robila napríklad 10 rokov vrátničku v pražských internátoch.

Marie Kyselková (81) Princezná so zlatou hviezdou Foto: archív / Blesk.cz