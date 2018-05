Zvrátenosť? Kyle Jones (33) z Pittsburgu je mladý sympaťák, ktorý nemá núdzu o nápadníčky. O svoje rovesníčky však nejaví záujem. Vzrušujú ho totiž ženy, ktoré by mu mu mohli byť babkou a prababkou. Vo svojom živote ich vystriedal hneď niekoľko. Tá najstaršia mala 91 rokov.

Kyle sa so svojím neobvyklým vkusom zdôveril v televíznej šou. „Milujem zubné protézy. Mnoho žien má vďaka nim problém so sebavedomím. Chyba. Dámy, sľubujem, že keď máte v ústach protézu, neprestanete ma vzrušovať. Vyvolá to úsmev na mojej tvári a dokonca aj v mojich nohaviciach,“ šokuje.

Jeho najstaršia milenka mala 91 rokov. Foto: Youtube.com

Mužovi priatelia sú z jeho chúťok bezradní. Prihlásili ho preto na rande naslepo, kde mal dvoriť svojej rovesníčke. Ich zámer však nevyšiel. Jediné, čo dosiahli, bolo to, že si od nej vypýtal telefón na jej babičku.

Kyle však na rozdiel od iných nevyhľadáva dobre vyzerajúce ženy vo vyššom veku. Vzrušujú ho dámy so šedivými vlasmi. Jeho posadnutosť začala už v šiestom ročníku na základnej škole.

Kyle dnes randí výhradne s babičkami po sedemdesiatke. Foto: Youtube.com

„Mal som vtedy hrozne sexi učiteľku, mala vtedy okolo 65 rokov. Mala nádherné platinové vlasy a bola úžasná, úplne som sa do nej zamiloval,“ dodáva jedným dychom. Jeho prvá zrelá priateľka mala 50 rokov. Kyle mal v tom čase iba osemnásť.

Najstaršia zo žien, ktorá bola jeho milenkou, mala úctyhodných 91 rokov. Mladík na adresu Marjorie nešetrí chválami. Pochvaľoval si najmä skvelý sex. Vo svojom priznaní zachádzal ešte ďalej. „Mala skvelú výdrž, celý náš vzťah bol výhradne fyzický,“ priznáva.

Jedinou nevýhodou týchto vzťahov je podľa Kyla to, že jeho lásky postupne odchádzajú na druhý svet. „Keď som sa minule vrátil na Floridu, dozvedel som sa, že tri moje priateľky už nie sú medzi nami. Zarmútilo ma to,“ dodáva.

Viac FOTO nájdete v galérii článku.