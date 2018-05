FOTO Babička má zvláštnu záľubu: Štvorročnej vnučke platí súťaže krásy za tisícky eur!

Je posadnutá krásou, no nie svojou! Škótka Nicola Robertson (48) je starou mamou štvorročnej Payton a robí všetko pre to, aby bola z jej vnučky dokonalá detská kráľovná krásy. A táto túžba stojí nemalé peniaze.

Všetko sa začalo pred dvoma rokmi. Už v tom čase totiž hrdá babka Nicola prihlásila svoju jedinú vnučku do prvej súťaže krásy. Starej mame vôbec neprekážalo, že na túto záľubu minula v prepočte tisíce eur. Práve naopak.

Dievčatko sa odvtedy zúčastnilo dokopy už na desiatich detských „miss“ a momentálne sa chystá na ďalšiu. Aby uspela na pravidelných súťažiach, musí mať rozprávkový styling. Ten spočíva v niekoľkých kostýmoch, krásnych šatách či lodičkách a dokonalých účesoch. Samozrejme, nechýba ani líčenie.

Nicole svoju vnučku podporuje. Malej Payton sa vraj súťaže krásy páčia. Foto: profimedia

Mnohí sa, samozrejme, pýtajú, či to pre štvorročné dievčatko nie je prehnané. Stará mama má však jasnú odpoveď. „Payton zbožňuje, keď má oblečené ligotavé šaty, je pekne učesaná a namaľovaná,“ opisuje 48-ročná Nicola. Podľa nej to však s mejkapom nepreháňajú. „Má iba lesk na pery a maskaru. Chceme, aby vyzerala čo najprirodzenejšie,“ cituje ju portál The Sun.

Podobné mánie napriek tomu vzbudzujú množstvo negatívnych reakcií a kritických ohlasov. Podľa nich deti do týchto formátov nepatria. Malú Payton však podporuje aj matka Tracie (22), ktorá je dcérou nadšenej babky Nicole.

Dámska trojica vraj spolu tvorí výborný tím a hlavná hviezda si to naplno užíva.

Tracie je na dcérku Payton hrdá. Foto: profimedia

„Nikdy by sme tam Payton neprihlásili, ak by to sama nechcela. Ona to jednoducho miluje,“ tvrdí nadšená starká. Či jej však vnučka o pár rokov, keď dostane viac rozumu, nebude takéto zaobchádzanie vyčítať, je otázne.

Koľko stojí babičku jedna súťaž krásy? 3 200 eur stoja dokopy kostýmy

1 700 eur dá za vstup a cestovné

570 eur zaplatí za rekvizity

230 eur minie na topánky

Pozrite si, ako to na detských súťažiach krásy vyzerá!