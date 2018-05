Dajte zbohom jazvám

Hádam niet človeka, ktorý by na tele nemal ani jednu jazvičku. Niektoré sú následkom nehody, operácie či úrazu, iné sú s nami ešte z detských čias.

Jazvy sú jednoducho súčasť nášho života, ale ak sú príliš viditeľné môže sa to prejaviť aj na našom sebavedomí.

Žiadna jazva nezmizne úplne

Aj napriek moderným a účinným metódam odstraňovania jaziev nie je možné zaistiť, aby zmizli úplne. Dá sa ale docieliť, aby boli čo najmenej viditeľné a to hlavne za pomoci dermatológa. Riešenie sa nájde vždy, lenže každý prípad je iný a treba k nemu pristupovať individuálne. Veľa závisí od typu a veku jazvy, posúdiť treba aj zdravotný stav pacienta, jeho vek a dedičnosť. Vo všeobecnosti platí, že sa ľahšie odstraňujú nové jazvy. Behom 1-2 rokov ešte čerstvé jazvy menia svoj tvar aj sfarbenie, pričom sa dajú ošetrovať a tým ovplyvníte ich vzhľad. U mladého a zdravého človeka prebieha hojenie najrýchlejšie. U starších ľudí sa môže proces hojenia predĺžiť, to ale neznamená, že jazva bude nepekná.

Ilustračné foto. Foto: Avepharma s.r.o.

Ošetrujte ranu aj čerstvú jazvu

Ak sa počas hojenia rany objaví aj zápal alebo infekcia, zvyšuje sa riziko, že jazva bude nevzhľadná. Je preto dôležité začať sa starať o novú ranu a držať ju v čistote. Hneď ako príde k zaceleniu pokožky je nutné začať ošetrovať jazvu špeciálnymi prípravkami na to určenými. Akutol Hydrogel je hydrokoloidný gél, ktorý dá poškodenej pokožke presne to, čo potrebuje. Jazvu treba udržiavať vlhkú a zároveň jej dopriať dostatok vzduchu a práve to zabezpečí hydrogel. Keď už je rana zahojená a nedostane sa do nej infekcia nechajte ju dýchať a neprekrývajte ju náplasťami ani obväzom. Stačí, keď budete jazvu pravidelne natierať s gélmi alebo masťami. Pozor by ste si mali dávať najmä v lete a čerstvú jazvu chrániť pred UV žiarením krémom s vysokým ochranným faktorom alebo ju skryť pod oblečenie.