Ako si bezbolestne za rok našetriť tisíce eur

Mladí ľudia majú v bankách našetrené omnoho menej, než ostatní. Po júli tohto roka tak môžu mať častejšie problém dostať hypotéku, keďže od leta bude úver na nehnuteľnosť prísnejšie podmienený vlastnými prostriedkami.

Ak si chcú mladí ľudia zabezpečiť strechu nad hlavou bez úspor, mali by o hypoúver požiadať už teraz. V Poštovej banke majú jedinečnú možnosť získať úver Užitočné bývanie, pričom každý dostane zvýhodnený úrok 0,95 % p .a. pri trojročnej fixácii.

Ako si teda našetriť počas roka aj niekoľko tisíc eur? Poradíme vám!

1. Drahý zlozvyk

Podľa Eurobarometra fajčí pravidelne 21 % Slovákov od svojich devätnástin a v priemere spotrebujú 12,5 cigariet za deň. Ak by sme teda zrátali 4,4 škatuliek za týždeň, vynásobili priemernou cenou 3 eurá, tak za rok sa nám suma vyšplhá na takmer 683 eur! A to nie je vôbec malá suma.

2. Obedy z domu

V prípade, že sa každý deň stravujete v reštauráciách počas obednej prestávky, môže vás to vyjsť aj na viac ako 900 eur za rok. Ak by ste si vedeli obed pripravovať a nosiť so sebou , viete peknú časť z týchto výdavkov ušetriť.

3. Nemám si čo obliecť!

Tento pocit pozná snáď každá žena! Avšak opak je v drvivej väčšine pravdou. Ak by ste sa pokúsili zužitkovať veci, ktoré máte v skrini a nekúpili si počas roka nič nové, ušetrili by ste v priemere 150 eur a viac. Nielen že usporíte, ešte budete aj ekologickí. Aby sme neboli úplne zlí, neobmedzíme vás v nákupe topánok.

4. Urobte online výpredaj

Získajte priestor vo vašich skriniach, na policiach či v pivnici a vytrieďte nepotrebné veci, knihy, nábytok. Tie zachovalé skúste predať. Na internete a sociálnych sieťach je množstvo rôznych bazárových skupín, kde to môžete skúsiť. Úspora, respektíve zárobok môže byť v desiatkach až stovkách eur. Ak sa vám napríklad podarí predať za mesiac tovary v hodnote 20 eur, za rok máte 240 eur.

5. Zvoľte najvýhodnejší úver

Ak ste rozhodnutý kúpiť si strechu nad hlavou za úver, mali by ste tak spraviť ešte pred platnosťou nových pravidiel. Zmeny zasiahnu najmä mladých ľudí, ktorí sa ťažšie dostanú k svojmu prvému bývaniu. Práve pre nich Poštová banka v týchto dňoch spustila mimoriadnu akciu. Až do konca mája dostane každý do 35 rokov hypotéku za výhodný úrok 0,95 % p. a. pri trojročnej fixácii.

6. Kedy ste naposledy dovolenkovali v stane?

Tento rok by ste mohli vyskúšať dobrodružnejšiu dovolenku. Či už v kempe, v lacnejšej destinácii, prípadne by ste mohli cestovať na menší počet dní, zvoliť hotel s menším počtom hviezdičiek alebo ďalej od pláže. Na dovolenke pre dve osoby takto môžete ušetriť stovky eur.

7. Zima či teplo?

Niektoré domácnosti majú tendenciu prekurovať svoj domov. Ak znížite teplotu v miestnostiach na odporúčané úrovne, môžete ušetriť celkom slušné peniaze. Napríklad dobre zateplený rodinný dom na severnom Slovensku s rozlohou 150 metrov štvorcových za jeden rok dokáže znížiť náklady na energie o vyše 90 eur, ak prestane prekurovať izby o 2 °C.

8. Zábavné sporenie

Odkladajte si každý mesiac o 5 eur viac ako ten minulý a na konci roka môžete mať našetrených 390 eur. Ak na takéto „hravé“ sporenie nahovoríte aj svoju polovičku, môžete sa tešiť peknej sume.

9. Odkladajte si odmeny

Podľa prieskumov dostala časť Slovákov vlani na konci roka odmeny alebo 13. platy vo výške zhruba 700 eur. Niektorí mávajú aj polročné bonusy, ktoré bývajú asi o polovicu menšie. Ak by sa vám podarilo odložiť ich, na konci roka máte k dobru 1 050 eur.

Ak sa vás týkajú všetky naše tipy a uskutočníte ich, dohromady môžete za rok ušetriť aj viac ako 3 000 eur.

Zdroje: Platy.sk, Profesia.sk, DATAcube, Poštová banka, MAGNA Energia