Živý Ken Rodrigo (34) ľutuje návštevu Prahy: Som zničený a naštvaný, chceli ma iba zneužiť!

Rodriga Alvesa netreba nijako špeciálne predstavovať. Živý Ken sa tentokrát rozhodol navštíviť Prahu, no ak si myslíte, že išlo o dovolenku, ste na veľkom omyle.

Rodrigo zavítal do Prahy kvôli jeho ďalšej plastickej operácii. Na základe dobrých odporúčaní a možno aj lepšej cene sa rýchlosťou blesku ocitol u našich susedov. Počas operácie nezabudol pridávať fotky na sociálnu sieť, no dobrá nálada ho prešla veľmi rýchlo. S informáciou prišiel český Blesk.

„Zostal som s hrčkami pod očami kvôli použitiu nesprávnej výplne. Aby sa to opravilo a vyzeral som znovu ako predtým, musím podstúpiť niekoľko ďalších zákrokov,“ posťažoval sa živý ken na instagrame. Hrubé slová adresoval aj lekárke, ktorej sa zveril.

Živý ken sa posťažoval aj na svojom Instagrame. Foto: Instagram / Rodrigo Alves

"Niektorí ľudia by sa mali proste vrátiť do školy a naučiť sa pichať injekcie. Vyzeral som naozaj dokonale ale teraz mám okolo očí hrúdky, v ktorých sa mi drží voda. Nemôžem ani žmurknúť. A to mám takto nastúpiť do Big Brother?" ľutoval sa Ken, ktorý mal nastúpiť do známej reality show. „Som zničený a naštvaný, pretože som bol zneužitý kvôli propagačným účelom a teraz sa s tým musím vyrovnať a platiť za následky.“

Všetko sa ale nakoniec vysvetlilo, pretože Rodrigo s opuchnutím po operácii nepočítal. Pani doktorka mu po zákroku vysvetlila, že mu opuchy časom zmyznú a aj to, že je to po operácii úplne normálne. Je však zaujímavé, že živý Ken s niečim takým nepočítal, predsa má už za sebou vyše 160 operácii.

Viac foto živého Kena nájdete v galérii