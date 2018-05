Žena pociťovala čudnú bolesť v uchu: Neuveríte, čo jej ju spôsobilo!

Katie Holley z Floridy sa jednu noc zobudila so zvláštnou bolesťou v uchu. Vtedy ešte netušila, čo bolesť spôsobilo a čo všetko ju ešte čaká.

Občas nás dokáže poriadne vystrašiť, keď pod svojou posteľou objavíme veľkého pavúka alebo sa nám chrobák vlezie do jedla. Hmyz u niektorých ľudí vyvoláva naozaj obrovský strach. Prípad Katie je však oveľa desivejší.

Minulý mesiac sa zobudila uprostred noci s tým, že pociťovala čudný pocit v ľavom uchu. Katie to prirovnala k tomu ako keby mala v uchu kus ostrého ľadu.

Katie prežila traumatizujúci zážitok. Foto: facebook.com

„Vložila som si do ucha vatu a keď som ju vytiahla boli na nej dva tmavohnedé kusy niečoho,“opisuje Katie. „O chvíľu neskôr som si uvedomila, že sú to nohy! Nohy, ktoré mohli patriť jedine nejakému chrobákovi!“ Podľa portálu mirror, manžel Katie začal hľadať okuliare a potom sa pozrel svojej žene do ucha. „Potvrdil, že v mojom uchu objavil švába.“

Následne sa pár snažil švába odstrániť pinzetou ale bohužiaľ neúspešne, tak išli do nemocnice. V nemocnici jej dali lieky na utlmenie bolesti a zistili, že šváb nebol v skutočnosti úplne mŕtvy. Lekár odstránil tri časti hmyzu a usúdil, že vybral celého švába a ucho je čisté. Katie predpísal antibiotiká.

ilustračné foto Foto: Jana Čavojská

Tým to ale neskončilo

O deväť dní neskôr Katie začala opäť pociťovať už známe bolesti v uchu. Utekala k lekárovi a ten jej z ucha odstránil ďalších šesť kusov švába.

„Pomocou nástroja, ktorý vyzeral ako veľmi veľké nožnice vybral celú hlavu, hornú časť trupu a zvyšné končatiny, popisuje Katie, ktorá prežila naozaj traumatizujúci zážitok.