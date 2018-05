VIDEO Pane, vaše dieťa je nejaké chlpaté: Zamestnanec zoo sa vybral na zmrzlinu s medveďom na prednom sedadle! Dobrý deň, máte aj medovú? Foto: YouTube

To je dieťa je nejaké chlpaté, nestačili sa čudovať návštevníci kanadského fastfoodu v štáte Alberta. Miestna ZOO sa totiž rozhodla, že jedného zo svojich chovancov pustí v sprievode opatrovateľa do mesta, celé to nakrúti na video a zvýši si tým svoju prestíž na sociálnych sieťach.

Ročného medveďa tak posadili do auta, pripútali bezpečnostným pásom a odviezli do fastfoodu. Zamestnanec parku pre zvieratá auto odstavil pred okienkom do drive-thru a vybral sa prerasteného macíka obslúžiť. Aj keď chlpáčovi zmrzlina zjavne chutila, ZOO si týmto počinom u fanúšikov veľmi nešplhla. Video je síce rozkošné, no mnohí ho pranierujú za kontroverzné zneužívanie zvierat na propagačné účely. Majiteľ zoologickej záhrady, istý Doug Bos, sa však bráni trdeniami, že posolstvom videa nebola reklama, ale odkaz pre návštevníkov. „Nekŕmte medvede. Ak by každý počúval, čo v tom videu je, pochopil by, že to nemáte robiť,“vysvetlil Bos. Nepochybne užitočná rada, no sporná metóda ju, bohužiaľ, úplne zatienila. Účel zjavne nie vždy svätí prostriedky. Anketa Myslíte si, že zoo zvolila vhodný spôsob propagácie? Áno 100%

