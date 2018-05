Veľmi smutná správa: Zomrela obľúbená seriálová herečka (†43), prehrala boj s ťažkou chorobou

Austrálska herečka Catherine Godbold (†43) prehrala svoj boj s krutou chorobou.

Austrálska herečka, ktorá bola známa zo seriálov Home and Away (1990) a The Saddle Club (2001) zomrela vo veku 43 rokov potom, čo prehrala svoj dhoročný boj s rakovinou mozgu.

Catherine Godbold (†43) prehrala boj s rakovinou mozgu. Foto: facebook.com

Herečka zomrela v nemocnici a správu o jej smrti médiam poskytla jej rodina. Rakovinu jej diagnostikovali v máji v roku 2007. Podľa portálu express.co.ukCatherine podstúpila zložitú operáciu a lekárom sa nádor podarilo odstrániť. Rakovina sa jej opäť vrátila tento rok v januári.

„Milovala zábavu a mala veľmi dobrý zmysel pre humor. Nechcela vzdať svoj boj s chorobou,“ prezradil jej nevlastný otec Ross Mitchell. Za herečkou smútia aj jej fanúšikovia, ktorí na jej twitter píšu dojemné správy. „Odpočívaj v pokoji, bola si veľkou súčasťou môjho detstva,“ smútia fanúšikovia.

