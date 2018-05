Veľký deň v Iraku: Obyvatelia rozhodujú o novom zložení parlamentu!

Voliči v Iraku budú v sobotu rozhodovať o novom zložení parlamentu, ktoré určí ďalšie smerovanie krajiny poznačenej niekoľkoročným bojom proti militantom Islamského štátu (IS).

Ide o prvé iracké voľby odvtedy, ako vláda vlani v decembri ohlásila víťazstvo nad touto teroristickou organizáciou, a zároveň štvrté od invázie pod vedením Spojených štátov z roku 2003. O kreslá v 329-člennom parlamente, ktorý následne zvolí prezidenta i premiéra Iraku, sa uchádza takmer 7000 kandidátov.

Právo hlasovať má viac ako 24 miliónov Iračanov. Približne 943.000 príslušníkov bezpečnostných síl, ktoré majú zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb, mohlo odovzdať svoje hlasy už vo štvrtok. Najväčšie šance na úspech sú pripisované súčasnému šiitskému premiérovi Hajdarovi Abádímu, spoľahlivé nezávislé prognózy však nie sú k dispozícii, uviedla agentúra DPA.

Sunnitskí militanti v júni vyhlásili na severe a východe Sýrie a na severe susedného Iraku Islamský štát - kalifát. Foto: SITA

Ani jeden z politických blokov nemusí získať dostatok kresiel na to, aby mohol samostatne vládnuť. S napätím sa očakáva, do akej miery obstoja kandidáti blízki susednému Iránu. Niekoľko mesiacov po tom, ako Abádí oznámil víťazstvo nad IS, sú veľké časti Iraku stále v troskách. Podľa údajov OSN žijú vyše dva milióny Iračanov naďalej mimo svojich domovov, zatiaľ čo sú v krajine stále aktívne bunky IS.

Tie pohrozili útokmi na volebné miestnosti, pričom kandidátov a voličov označili za neveriacich. Iracké úrady využijú pri voľbách nový elektronický systém, aby sa obmedzili podvody pri hlasovaní. Celkove malo byť rozmiestnených po celej krajine 60.000 elektronických zariadení, ktoré zašlú údaje o hlasovaní do volebnej centrály cez satelit.

Výsledky by tak mali byť známe už v priebehu niekoľkých hodín po skončení volieb, zatiaľ čo v minulosti trvalo sčítanie hlasov celé týždne.