Veľká tragédia pri love: Poľovníkovi sa jeho záľuba stala osudnou!

Päťdesiatročný muž si spolu s desiatkou ďalších poľovníkov vyšiel v nedeľu na diviaky pri meste Greifswald na severovýchode Nemecka. Netušil, že sa mu tento výjazd stane osudným.

Podľa svedkov muž vystrelil zo svojej zbrane a vzápätí zamieril do húštin, kde však narazil na útočiaceho diviaka. Polícia tvrdí, že muž, ktorého meno neprezradila, utrpel pri útoku vážne zranenia ľavého stehna a spadol aj do vody. Zomrel v nemocnici. Diviaka sa už vypátrať nepodarilo a nie známe ani to, či ho zasiahla strela poľovníka.

Dvojnohý diviak

Ako informovala agentúra AP, v Nemecku je každý rok zabitých približne 500.000 diviakov. Odborníci ale tvrdia, že to nestačí na zastavenie ich zvyšujúceho sa počtu.