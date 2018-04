To, že na americkej univerzite Yale sa to vedcami naozaj hýri, sme už vedeli. Tentokrát však opäť dokázali niečo úžasné. Tím týchto vedcov obnovil cirkuláciu krvi v mozgu mŕtveho prasaťa a priviedol k životu miliardy mozgových buniek.

O tomto vedeckom pokroku informoval magazín MIT Technology Review. Popísal to aj ako pokusy, ktoré ,,by mohli zmeniť definíciu smrti". Tento projekt popísal ešte pred mesiacom vedúci tímu Nenad Sestan na konferencii v Národnom ústave zdravia. ,,Tieto výsledky sú nečakané a ohromujúce. Miliardy mŕvych buniek boli napojené na zdravý obeh," popísal Sestan postup, ktorým úžasný výsledok získali.

Vedci vyskúmali nové možnosti na prasačích mozgoch. Foto: Norbert Grosz

Aj keď nič nenaznačuje, že by tieto mozgy prišli k úplnému a samostatnému vedomiu, tento počin yaleských vedcov otvára úplne novú kapitolu pre detailné skúmanie aj ľudských mozgov. ,,Uvádza na scénu aj bizarnú novú možnosť, že by sme vedeli skúmať aj predlžovanie života," popisuje MIT Technology Review.







Vedcom sa týmto výskumom otvárajú dvere k liečbe mozgových porúch. Foto: Shutterstock

Tento revolučný výskum sa začal už pred štyrma rokmi a je nazvaný BrainEx. Sestanov tím pracoval so 100 až 200 mozgami, ktoré dokázali oživiť až na 36 hodín.

,,Mozgy môžu byť poškodené, no ak sú bunky stále živé, ide o živý orgán,"uviedol riaditeľ psychologického výskumu na massachusettskom inštitúte Steve Hyman. ,,Je to extrém technologických poznatkov, no nie je až taký odlišný od transplantovania obličky," dodal.

Tento výskum a jemu podobné sú stále len na začiatku, aj tak sa nám však podľa mnohých vedcov a odborníkov otvárajú dvere do liečenia napríklad Alzheimerovej choroby alebo rakoviny.