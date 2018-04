VIDEO Život mu vzal takmer všetko, jemu však ostal úsmev na tvári: Exkluzívny rozhovor s Rowdym, ktorý má len polovicu tela

Nenarodil sa pod šťastnou hviezdou, no pre svojich priateľov je obrovským darom. Zákerná diagnóza vzala Rowdymu Burtonovi (30) polovicu tela. Napriek nej však žije naplno, čím nie je inšpiráciou len pre svoje okolie, ale aj celý svet.

Rowdy sa s diagnózou zvanou sakrálna agenéza trápi už od útleho veku. Tento hendikep spôsobuje, že sa jeho dolné končatiny nevyvíjajú, a tak bol už ako malý chlapček nútený podstúpiť amputáciu nôh. Dnes má statočný muž 30 rokov a napriek tomuto obmedzeniu žije plnohodnotný život. Dokázal to aj v rozhovore, ktorý poskytol špeciálne pre Plus 1 deň.

Ako si ako malý chlapec vnímal svoju diagnózu?

Tým, že tento hendikep mám od narodenia, nepovažoval som za niečo nezvyčajné to, že nemám nohy. Keď sa ma to niekto opýta, odvetím mu, že som to predsa nemal s čím porovnať! (smiech) To, že som iní som však pocítil na základnej škole. Denne sa zo mňa smiali, šikanovali ma a odsudzovali ma. Našťastie nie som prehnane citlivý a vyrovnal som sa s tým bez toho, aby som im teraz prial niečo zlé.

So šikanou sa Rowdy stretával najmä na základnej škole. Foto: Profimedia

Čo tvoja rodina? Ako prijala fakt, že si sa narodil s hendikepom?

Len pár týždňov po tom, ako mi diagnostikovali sakrálnu agenézu, od nás mama odišla. Oporu som našiel najmä v otcovi, ktorý mi zároveň bol najlepším priateľom a to aj napriek tomu, že som s jeho ďalšou ženou nemal práve ukážkový vzťah. Pred siedmimi rokmi však nečakane zahynul pri nehode. Zlomilo ma to. Odvtedy komunikujem prevažne s bratom a s nevlastnou sestrou. Nežijú však v tom meste ako ja a tak sa vidíme len zriedkakedy. Moja biologická mama má vraj inú rodinu, no neviem to presne. Nikdy sa mi neozvala.

Oproti iným prípadom je ten tvoj výnimočný tým, že sa pohybuješ aj rukami. Prečo si sa tak rozhodol?

Pohybovanie sa rukami je pre mňa oveľa jednoduchšie než na vozíku. Samozrejme ak viem, že ma čaká dlhá chôdza alebo namáhavá činnosť, použijem ho. Pri bežných domácich činnostiach sa však snažím pohybovať sám. Vďaka vozíku však môžem šoférovať auto, či hrať tenis. Som tak úplne samostatný.

Rowdy sa aktívne venuje tenisu aj vďaka pomoci vozíku. Foto: archív

Aké sú reakcie cudzích ľudí, ako to vnímaš?

Nemyslím si, žeby môj hendikep priťahoval toľko pozornosti ako si väčšina ľudí myslí. Niekedy sa stretávam s pozitívnymi reakciami, ľudia ma považujú za statočného, inokedy sa stane, že sa ma zľaknú a doslova na mňa zízajú. Nerobím si z toho však ťažkú hlavu. Ak ma niekto odsudzuje bez toho, aby poznal mňa a môj príbeh, je to síce smutné, no je to jeho problém. Negatívnych ľudí sa snažím zo svojho života vymazať. Raz sa mi stala ale zábavná príhoda. Vystupoval som práve z výťahu, keď malé dievčatko začalo kričať zombie! Pobavilo ma to.

Ako vyzerá tvoj život?

Snažím sa užívať si každý moment. Myslím si, že som pozitívnym človekom, všetko negatívne sa snažím zo svojho života odstrániť. Každý deň sa snažím ľuďom nejako pomôcť, nedávam im drahocenné rady či peniaze, skôr sa jedná o maličkosti, ktoré by mal na tomto svete robiť každý. Najradšej trávim čas so svojimi priateľmi. Hráme tenis, ideme do kostola alebo naopak ideme na párty.

Neodmysliteľnou súčasťou jeho života sú najmä dlhoroční priatelia. Foto: archív

Mnoho ľudí si ťa určite nevie predstaviť na žúre. Ako to prebieha?

Väčšinou keď prídem, už z diaľky ma ľudia zdravia a kričia na mňa, aký som frajer. Nikdy sa mi nestalo, aby ma niekto nejakým spôsobom na párty urazil. Stalo sa mi však, že ma na žúre oslovila baba, aby som sa s ňou vyspal, čo som aj spravil. Neznamená to však, že som zlý, som len človekom, ako všetci ostatní. Niekedy si vypijem, zafajčím a niekedy som príliš lenivý na to, aby som umyl riad.

Je pre teba ťažké nájsť si prácu? Na akých miestach si pracoval?

Vyskúšal som si niekoľko povolaní medzi nimi napríklad prácu v operačnom centre, asistujúceho predavača či prácu v administratíve. Nevýhodou je, že sa pravdepodobne nikdy nebudem môcť zamestnať na plný pracovný pomer. V Amerike funguje systém, ktorý mi ako hendikepovanému hradí celé mesačné zdravotné náklady ( čo predstavuje približne 5000 dolárov ), no len v prípade, že si nenájdem prácu na plný úväzok. Je to pre mňa veľmi obmedzujúce a častokrát sa preto aj trápim, nakoľko mi nikdy neostanú peniaze nazvyš. Sú však aj dôležitejšie veci.

Kto tvorí okruh tvojich najbližších ľudí? S kým žiješ, ako je to s tvojimi vzťahmi?

Momentálne žijem sám, hneď o dom vedľa však býva môj starý otec. Som však obklopení priateľmi a dokonca aj štvoricou mačiek, ktorá síce nie sú moje, no z času na čas ma prídu navštíviť a ja ich kŕmim. Vzťahu so ženou sa síce nebránim, no nehľadám ho. V minulosti som mal dva vzťahy, no obidve moje priateľky ma podviedli. Oporou sú mi hlavne moji priatelia, ktorých považujem za rodinu.

Na záver, čo by si odkázal čitateľom zo Slovenska?







