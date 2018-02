Na kuriózny začiatok manželstva bude zrejme až do smrti spomínať Melissa McNamara Rodger (32), ktorá sa krátko po obrade zasekla v hotelovom výťahu medzi 17. a 18. poschodím. Aby sa vôbec dostala na vlastnú svadobnú párty, museli ju zachraňovať hasiči.

Ej, to ja ale smola! Podobné myšlienky nepochybne preleteli hlavou všetkým družičkám, ktoré čakali spolu s nevestou na to, až sa hasičom podarí stabilizovať zaseknutý hotelový výťah. Melissa takmer na hodinu uviazla medzi poschodiami, no duchaprítomní hostia jej tento netypický zážitok po celý čas spríjemňovali.

Melissa sa mohla rozprávať hneď s dvomi poschodiami: na jednom boli hostia, na druhom jej rodina a manžel. Foto: Profimedia

Dokonca jej aj podali pohár so šampanským, aby jej to rýchlejšie ubehlo. Priamo vo výťahu jej spoločnosť robili dve svadobné koordinátorky, ktoré sa viezli spolu s ňou.

„Videla som manžela a moju rodinu na 18. poschodí, dokonca som sa mohla rozprávať tvárou v tvár so šéfom hasičov o tom, čo sa deje,“spomína si nevesta na nepríjemné chvíle, ktoré zažila v americkom meste Providence.

„A keď som si kľakla, mohla som sa porozprávať s hosťami na 17. poschodí.“

Keď sa 32-ročnú ženu konečne podarilo oslobodiť, ustarostený, no šťastný manžel Justin ju poriadne vyobjímal. Podľa vlastných slov sa najprv vo výťahu nudila, no keď sa konečne otvorili dvere, mohla sa aspoň porozprávať so svadobčanmi, ktorí ju prišli podporiť.

„Bol to taký kolotoč. Najprv som bola absolútne v pohode a pokojná. Asi po 20 minútach som trošku znervóznela, lebo som sa bála, že zmeškám vlastnú svadbu. Keď konečne otvorili dvere, uľavilo sa mi, no potom som videla, že sme medzi poschodiami, a tak ma radosť prešla.“

Melissa však napokon svoju oslavu stihla a ako sa hovorí: koniec dobrý, všetko dobré!

A žili šťastne, až kým sa výťah opäť nezasekol! Foto: Profimedia

Viac fotografií z netradičnej svadby nájdete v galérii článku.

Anketa Dámy, ako by ste sa v podobnej situácii správali vy? Brala by som to v pohode. Nič sa nedeje, len menšia nepríjemnosť. 0%

Asi by som dostala panický záchvat. 100%

Zostala by som pokojná, ale oslavu by som si už zrejme neužila. 0%

Keby mi dali šampanské, oslavovala by som pokojne aj z výťahu! 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Chcete si prečítať o ďalších kurióznych svadbách? Úžasné príbehy nájdete na Wanda.sk!