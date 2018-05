VIDEO Muža odsúdili na doživotie za vraždu, ktorú nespáchal: Utrpenie za mrežami vystriedala radostná správa!

V Spojených štátoch z noci na dnes vyšiel po 18 rokoch z väzenia David Robinson, ktorý bol odsúdený na doživotie za vraždu, ktorú nespáchal. Robinsonovo nespravodlivé odsúdenie opisujú americké médiá ako symbol právneho zmaru, pretože pred pár rokmi sa k tej istej vražde prihlásil niekto iný a svedok, na základe ktorého bol Robinson odsúdený priznal, že si svoju výpoveď vymyslel. No aj potom trvalo dlhé roky, kým bol Robinson konečne oslobodený.

Odsúdený bol za vraždu Sheily Boxovej v roku 2001, ktorá si v čase svojej smrti kupovala drogy. Pretože on sám mal v trestnom registri niekoľko drogových záznamov, polícia ho označila za páchateľa. Žiadny konkrétny dôkaz však o jeho vine neexistoval, no na súde proti nemu vystúpil podplatený policajný informátor ako svedok, ktorý vyhlásil, že videl, ako Robinson ženu zastrelil. Po pár rokoch sa svedok k nepravdivému svedectvu priznal a tiež prezradil, že za falošnú výpoveď dostal 2500 dolárov. Už v roku 2004 sa Robinsonovým zástupcom prihlásil istý drogový priekupník, Romanze Mosby, ktorý sa k vražde priznal. Ženu vraj zastrelil v strese, pretože si všimol, že má pri sebe zbraň. Mosby, ktorý spáchal v roku 2009 samovraždu, svojou výpoveďou Robinsonovi nepomohol. Súd jeho odvolanie odmietol.

17 years later, DAVID IS FREE. David Robinson was found wrongly convicted in a 2001 murder case in Sikeston, Missouri. Watch as he greets family and friends leaving Jefferson City Correctional Center. @cbsnewspathpic.twitter.com/inUunVClkU