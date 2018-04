Počas čakania na francúzskeho prezidenta stála Melania poslušne vedľa Donalda Trumpa. Tentokrát sa však dvojica nesnažila pôsobiť idylicky ako doteraz. O tom, že sa napätie medzi manželmi neustále stupňuje, svedčí aj správanie prvej dámy, ktorá svojmu manželovi nepodala ani len ruku.

Donald Trump sa situáciu snažil zachrániť nenápadným šťuchnutím do prsta. Zatiaľ čo jeho ruka šmátrala a hľadala manželkine prsty, Melania sa tvárila aj naďalej nezaujato. Keď Trump konečne našiel, čo hľadal, pre istotu manželkinu ruku „schmatol“, aby jej nedal šancu ešte viac ho ponížiť. Média si, samozrejme, trápnu situáciu okamžite všimli a upozornili na ňu. Už dlhšie sa špekuluje, že vzťah Trumpovcov prežíva vôbec najhoršie obdobie svojej existencie.

Video z trápnej situácie na štátnej návšteve francúzskeho prezidentského páru nájdete na konci článku.

Spory amerického prezidenta a jeho manželky Melanie sa podľa médií majú točiť ohľadom afér, ktoré Donalda Trumpa obklopujú z každej strany. Po tom, čo o údajnej nevere Trumpa prehovorila pornoherečka a bývalá playmate, sa na konto škandálov pridal aj bývalý riaditeľ FBI James Comey. Vo svojej najnovšej knihe sa rozhodol opísať zvláštne praktiky úradujúceho prezidenta či škandál s ruskými prostitútkami.

Melania keeps escaping Trump’s tenderness, Macron offers his hand and cheek (VIDEO) https://t.co/P8yx4c6Gnfpic.twitter.com/HvsBFfM2pX