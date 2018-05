Prírodný živel ničí všetko, čo mu príde do cesty.

VIDEO Katastrofa na Havaji naberá na obrátkach: Láva zo sopky Kilauea prenikla do obytných štvrtí, ľudia v panike opúšťajú svoje domovy!

Dychberúce zábery natočili miestni obyvatelia z obytných štvrtí neďaleko miesta výbuchu. Havajská sopka Kilauea už stihla zničiť viac než 35 domov a budov.

Mieste úrady evakuovali približne 1700 ľudí a ostatných žiadajú, aby v čo najkratšom čase opustili svoje domovy tiež. Sopka Kilauea vybuchla vo štvrtok a za ten čas už stihla napáchať obrovské škody. Láva, ktorú sopka vychŕlila sa dostala do obytných štvrtí, kde brala so sebou všetko, čo jej prišlo do cesty. Na videách sú zachytené zábery, na ktorých je vidno ako láva ničí cesty, autá, domy, záhrady a ulice. Ostatných, ktorí svoje domovy ešte neopustili, ohrozujú toxické plyny zo sopečných ostrovov, ktoré poškodili cesty.

Obyvateľov ohrozujú aj toxické plyny, ktoré zničili miestne komunikácie. Foto: Twitter

"Buďte pripravení na rýchlu evakuáciu," uviedla na svojej internetovej stránke varovná agentúra pre civilnú obranu na Havaji. Úrady evakuovali aj obyvateľov z oblasti Lanipuna Gardens, ktorým sa v pondelok zakázali vrátiť do svojich domovov kvôli smrteľným vulkanickým plynom.

Situácia sa zhoršuje

V nedeľu v noci sa v oblasti Leilani Estates objavila nová trhlina asi 12 míľ od sopky. Aj z tejto oblasti museli miestni obyvatelia opustiť čím najrýchlejšie svoje domovy. Našťastie ich dopredu varovala mobilná aplikácia a tak stihli pred prírodným živlom včas ujsť. Podľa Havajskej agentúry pre civilnú obranu neboli doposiaľ hlásené žiadne straty na životoch alebo vážne zranenia.

Niektorým obyvateľom dovolili úrady vrátiť sa do svojich domovov po lieky či domácich miláčikov. "Môj domov je uprostred tej katastrofy," povedal pre Daily Mail 36-ročný Wilson, ktorý sa rozhodol skontrolovať svoj dom. K nemu sa však nedostal.

Letecké zábery, na ktorých ničí prírodný živel obytné domy. Foto: Twitter

Katastrofa sa ešte nekončí

Očakáva sa, že výbuchy lávy a plynu budú naďalej sprevádzať zemetrasenia so silou 6,9 stupňa. Naposledy bolo takéto silné zemetrasie v oblasti v roku 1975. Za posledných 24 hodín zaevidovali úrady na Havaji podľa Daily Mailu vyše 142 menších zemetrasení. Geológovia prirovnávajú túto situáciu k roku 1955, kedy erupcie trvali na Havaji až 88 dní. Sopečné eurpcie by mali trvať až do piatku.

