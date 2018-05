Najmenej 96 ľudí prišlo o život v dôsledku silných prachových búrok, ktoré v stredu večer zasiahli severnú časť Indie. Informovala o tom vo štvrtok indická spravodajská televízia NDTV. Zranenia utrpelo ďalších minimálne 143 osôb, napísal britský denník Independent.

Úrady v štáte Radžastan zaznamenali 32 obetí. Zvyšných 64 ľudí zomrelo na území štátu Uttarpradéš, väčšina z nich (43) v najviac postihnutom okrese Agra. Silný vietor poškodil množstvo budov, vyvracal stromy a stĺpy elektrického vedenia. Z Uttarpradéšu hlásili aj škody na dobytku a úrode a požiare zapríčinené úderom blesku. Sústrasť rodinám obetí okamžite vyjadril indický premiér Nárendra Módí, ktorý nariadil úradom, aby pri likvidácií následkov búrok spolupracovali s predstaviteľmi postihnutých štátov.

