Vladimír Valovič je profesionálnym VFX umelcom. Venuje sa tvorbe a integrovaniu špeciálnych efektov do hollywoodskych filmov, do jeho portfólia patria napríklad Strážcovia Galaxie, Justice League, Doctor Strange, Harry Potter 7 či Piráti Karibiku 4.

Nech už chcú filmové režisérske esá ako Steven Spielberg po rodákovi z Handlovej bitku s príšerou, burácanie počasia alebo let vesmírnej lode, Vladimír Valovič je tou najpovolanejšou osobou.

Spomínate si na bitku s červenou oblohou vo filme Justice League? Finálny súboj v Harrym Potterovi? Verte či nie, v oboch prípadoch ide o prácu Slováka Vladimíra Valoviča, ktorý sa venuje práve takýmto „fotomontážam v pohybe“.

Jeden zo záberov, na ktorých Valovič pracoval v rámci filmu Strážcovia Galaxie. O niekoľko rokov neskôr pracoval aj nemenej úspešnom pokračovaní. Foto: archív V. V.

Moderná filmárčina je dnes už najmä o špeciálnych efektoch a o tom, ako film bude v kine vyzerať. Docieliť však to, aby umelo pridané predmety pôsobili vierohodne, je hotová mágia. Vďaka majstrom „kúzelníkom“, akým je aj Vladimír, sme si pri vysokorozpočtových snímkach ako Strážcovia Galaxie, Justice League, Gravitácia či Piráti Karibiku 4 prišli na svoje. Väčšina Slovákov odchádzala z kina spokojná, netušiac, že za to do veľkej miery vďačí práve našincovi, rodákovi z Handlovej.

Vladimír Valovič pochádza z Handlovej, no momentálne žije aj s rodinou v Kanade. Foto: archív V. V.

Kým sa však z neho stal hollywoodsky macher, ktorý si poťažkal prestížne ceny ako Oscar či BAFTA, musel uraziť kus poriadne náročnej cesty. Viac o svojom životnom príbehu nám Vladimír priblížil v rozhovore pre denník Plus JEDEN DEŇ.

„Vždy na rozcestí som si vyberal tú náročnejšiu cestu. Čo si dokážete predstaviť, to dokážete aj uskutočniť.“ Vladimír Valovič

Ahoj, Vladimír, pozdravujeme zo Slovenska. Ako ste sa dostali k prvému veľkému filmu?

Bolo to v Prahe, rok 2009, film podľa skutočnej udalosti o Natalee Holloway (Nezvestná dcéra, pozn. red.), len pár mesiacov po škole vizuálnych efektov Escape Studios v Londýne.

O tej tvrdíte, že bola veľmi náročná.

Dodnes tú školu splácam. Aj psychicky to bol boj. Okolie nerozumelo, prečo to chcem robiť, štyri hodiny cestovania denne, všetko som sa učil anglicky.

Čomu ste sa dovtedy venovali?

Hneď po vojne (2002) som pracoval ako grafik v bratislavských novinách. Do Anglicka som vycestoval v roku 2005 a robil v 4-hviezdičkovom hoteli v Oxforde, kde som upratoval izby.

Štúdium v Londýne ste ukončili v 2008, o rok ste už mali na starosti Nezvestnú dcéru, prvý veľký džob – ale v Prahe.

Bola vtedy kríza, v Londýne sa dalo ťažko uplatniť. V Prahe som pracoval na prvých filmoch: Hon na čarodejnice s Nicolasom Cageom, seriál Piliere Zeme. V roku 2010 som sa však vrátil do Londýna a pracoval na Pirátoch Karibiku 4 a Harrym Potterovi 7.

Valovič sa podieľal na tvorbe špeciálnych efektov aj v poslednom filme série Harry Potter. Foto: Profimedia

Do školy ste sa v roku 2016 takpovediac vrátili, ale do vlastnej.

Po takmer dvoch rokoch príprav som v roku 2016 spustil online školu pre Slovákov a Čechov s názvom Compozitive, ktorá je zameraná na fotorealistickú integráciu elementov. Píšu mi však ľudia od Mexika cez Vietnam, ktorí by mali záujem o výučbu, a preto momentálne intenzívne pracujem na anglickej verzii. Mám už štyri hotové triedy študentov, piata začína teraz, v máji. Päť študentov má už vysnívanú prácu, jeden je dokonca môj kolega tu, v Kanade.

Máte v podstate na starosti finálny obraz, umelé objekty lepíte do neuveriteľne živých scén, ktoré vidíme v kine. Hotová mágia.

Najmä, pokiaľ chce klient zmenu o 5 minút 12 a my nemôžeme veci posielať naspäť oddeleniam, kde ich vyrobili. Musíme to upraviť u nás. To voláme „čarovanie na poslednú chvíľu“. Od nás to ide priamo režisérovi.

„Obsah ide a úkor vizuálu, vizuál zas na úkor kvantity. Kvalita dosiahla bod, kedy to ľuďom stačí.“ Vladimír Valovič

Koľko ľudí na špeciálnych efektoch pracuje?

Podľa toho, koľko záberov s efektami vo filme je. Pri snímkach typu Lincoln päť až 20 ľudí, na filmoch ako Justice League hravo tisíc až viac.

To musí byť poriadne drahé.

Rozpočet môže byť aj 50 až 100 miliónov dolárov na film, keď tam je 3000 záberov s efektami.

Čo je na Vašej práci najťažšie?

Stres a tlak pri zmenách od klienta. Každý film si vyžaduje špeciálny prístup, navyše je to veľká zodpovednosť, keďže klienti sú naozaj nároční. Niektoré veci sú pevne dané, ale niečo nechávajú na nás a máme voľné ruky. Stalo sa aj to, že bolo 100 rôznych verzií jedného záberu, ktoré vyzerali atmosférou úplne inak – a pritom to bolo to isté.

Na scénach s červenou oblohou vo filme Justice League pracoval Valovič a jeho tím celých 10 mesiacov. Foto: Profimedia

Mnoho Slovákov Vás pozná ako držiteľa ocenení Oscar a BAFTA, nerád sa však nimi chválite.

Nerád sa chválim vo všeobecnosti, obzvlášť niečím, čo je prácou veľkého tímu ľudí.

Stretávali ste sa aj s celebritami?

Nemal som to šťastie, no raz som bol v štúdiu práve vtedy, keď aj Tom Cruise. Stretol som sa však na schôdzke supervízorov s režisérom Jossom Whedonom (Avengers, pozn. red.). Ich zaujíma reakcia divákov na každý záber, presne vedel, akú emóciu ktorý vyvolá. My riešime, aby to bolo načas a podľa predstáv, nezamýšľame sa nad dejom či reakciou publika.

Ako vnímate momentálny stav kinematografie?

Obsah ide a úkor vizuálu, vizuál zas na úkor kvantity. Kvalita dosiahla bod, kedy to ľuďom stačí.

Aký je Váš recept na úspech?

Vždy na rozcestí som si vyberal tú náročnejšiu cestu. Čo si dokážete predstaviť, to dokážete aj uskutočniť.

Momentálne žijete v Kanade, vychovávate tam svoje dve dcérky. Nechýba Vám Slovensko?

Veľmi, ale je ťažké vrátiť sa, keďže som žil v rôznych mestách. Kanada je krásna, no neviem, či sa tu niekedy budem cítiť ako doma. Odrádza ma však to, ako to na Slovensku teraz vyzerá, vízia budúcnosti pre deti, čo bude o 20 či 30 rokov. Ale neviem, veľmi rád by som sa vrátil.

Ďakujeme za rozhovor a veríme, že sa rozhodnete správne. Všetko dobré!

Najznámejšie filmy, na ktorých Vladimír Valovič pracoval: Aquaman (2018)

Mrakodrap (2018)

Justice League (2017)

Strážcovia Galaxie vol. 2 (2017)

Doctor Strange (2016)

Star Trek: Beyond (2016)

The Huntsman: Winter's War (2016)

Strážcovia Galaxie (2014)

Gravitácia (2013)

Lincoln (2012)

Harry Potter a Dary smrti II (2011)

Piráti Karibiku 4: V neznámych vodách (2011)

Hon na čarodejnice (2011)

Piliere Zeme (2010)

Vladimírove scény v Strážcoch Galaxie:

Showreel 2014 from Vladimir V on Vimeo.