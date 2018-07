Najprv pri záchrane chlapcov ťahali za jeden koniec, teraz si nevedia prísť na meno.

Miliardár a vizionár Elon Musk podal potápačom, ktorí chlapcov vyťahovali zo zaplavenej jaskyne, pomocnú ruku v podobe svojho nového vynálezu.

Jeden z vedúcich operácie však Muskovu ponuku zmietol zo stola a označil ju za bohapustú snahu o zviditeľnenie sa. Reakcia 47-ročného boháča bola nečakane ofenzívna.

To sa z osudu zachránenej dvanástky nevedia vôbec tešiť?! Dráma v thajskom jaskynnom komplexe Tham Luang sa síce skončila šťastne, no po ostrej výmene názorov medzi šéfom potápačov Vernom Unsworthom (63) a filantropom Elonom Muskom má celý „happyend“ trpkú pachuť.

Vern Unsworth bol jedným z ľudí, ktorí mali záchrannú operáciu v jaskynnom komplexe Luang Tham na starosti. Tamojšie jaskyne dôverne pozná už celé roky. Foto: reprofoto BBC

Príbeh futbalistov, ktorých záplavová voda uväznila stovky metrov pod zemou, ohromil a dojal celý svet. Keď sa o nešťastí dozvedel šéf Tesly Elon Musk, nelenil a vytvoril malú ponorku v tvare rakety, ktorá by deti dopravila do bezpečia. Podľa jedného z vedúcich medzinárodnej záchrannej operácie Verna Unswortha však bolo plavidlo na pomery úzkych jaskynných tunelov príliš dlhé a neohybné, inými slovami: nanič. „Obyčajný pokus o zvýšenie publicity,“ skonštatoval Unsworth. „Môže si tú ponorku strčiť tam, kde to najviac bolí.“

Elon Musk, vizionár, technologický génius a miliardár navrhol riešenie, ktoré bolo podľa Unswortha nezmyselné. Nakoniec sa kvôli nemu až do krvi posekali. Foto: Lily Lawrence

Ohrdnutý miliardár, ktorého takéto odmietnutie pomoci nahnevalo a urazilo, spochybnil Unsworthove zásluhy na vyslobodení chlapcov. „Keď som v tej jaskyni bol, nikde som ho tam nevidel,“ napísal Musk. Potápača najprv vyzval, aby mu ukázal video zo zaplavených tunelov, pre ponorku údajne nepriechodných, no vzápätí stratil nervy: „Alebo vieš čo? Kašli na to. My tam tú ponorku bez problémov pustíme. Sorry, ty pedo-chlapík, máš, čo si chcel.“

Musk príspevok onedlho zmazal. Internet si však takéto veci pamätá. Foto: Elon Musk/Twitter

Unsworth, ktorý jaskynný komplex skúmal roky predtým, než z neho dvanásť chlapcov vyťahoval, teraz zvažuje, že na Elona Muska podá žalobu. „Nazval ma pedofilom, neskončil som s ním. Aspoň vidíte, čo je to za človeka.“

VIDEO: Elonova ponorka v akcii:

Anketa Myslíte si, že by Muskova ponorka pri záchrane chlapcov uspela? Áno 13%

Nie 61%

Neviem, ale keby mala šancu, prečo by ju nepoužili? 26% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si aj:

Viac FOTO zo záchrannej operácie v thajskej jaskyni nájdete v galérii článku.