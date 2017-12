Ako málo stačí na to, aby sa na dovolenke boli ľudia schopní pobiť? Títo dvaja muži ukázali, že náročné to naozaj nie je. Hlavným dôvodom mal byť slnečník a rozliate pivo!

VIDEO Dvaja dedovia sa do seba na pláži pustili ako besní psi: A to celé kvôli trošku tieňa a rozliatemu pivu!

Zdanlivo bežná situácia na pláži sa nečakane vyostrila. Postaral sa o to jeden nespokojný výletník (čierny batoh, žlté tričko). O udalosti informuje Dailymail.

Postaršieho muža nahnevalo, že nemá na pláži miesto pod slnečníkom a stoličkou. Personál na pláži sa za to mu ospravedlnil, no to mu nestačilo.

Do konfliktu sa dostal s ďalším výletníkom, pri čom obaja mali byť účastníci exkurzie na ostrove Svätý Krištof. Druhý muž (biele tričko a šiltovka) sa snažil brániť zamestnankyňu na pláži.

Konflikt sa ešte vystupňuje po tom, čo nahnevaný muž rozleje pivo, ktoré mal druhý muž na stole pod slnečníkom. Krátko na to vyletela prvá rana.