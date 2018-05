Švédska akadémia v piatok oznámila, že tento rok neudelí Nobelovu cenu za literatúru. Rozhodnutie súvisí so škandálom okolo sexuálneho obťažovania.

K vážnemu kroku, ktorý sa nepochybne zapíše do histórie, akadémia dospela v dôsledku škandálu, ktorý ňou otriasa už od novembra. Švédska akadémia čelí obvineniu, že manžel švédskej poetky a bývalej akademickej členky Katariny Frostensonovej, vynášal už viac ako 20 rokov údaje o laureátoch prestúžnej ceny za literatúru.

Ceremoniál odozdávania Nobelovej ceny. Ocenenie udeľuje švédsky kráľ. Foto: profimedia

Okrem toho je manžel Katariny, Francúz Jean-Claude Arnault, zaplatený do prípadoch sexuálneho obťžovania. Obviniť ho malo až 18 žien. Akadémia len nedávno priznala, že mená niektorých laureátov tak boli zverejnené dopredu aj kvôli Arnaultovi. O to, že sa jedná o naozaj vážny prípad svedčí aj to, že Nobelovu cenu za literatúru naposledy neudelili v roku 1943 kvôli druhej svetovej vojne.