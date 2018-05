Rozchod ho netrápil dlho. Ešte len v marci oznámil Donald Trump mladší rozchod s bývalou modelkou Vanessou Trump, s ktorou žil v manželstve viac než 10 rokov. O jeho zlomené srdce sa už v súčasnosti stará známa moderátorka.

Syn amerického prezidenta, Donald Trump mladší, len prednedávnom oznámil koniec svojho 12-ročného manželstva s modelkou Vanessou. Dôvodom mali byť problémy, ktoré v manželstve pretrvávali už dlhšiu dobu. Ubolené srdce Donalda juniora si však už stihla uchmatnúť o 9 rokov staršia moderátorka televízie Fox.

Donald Trump mladší, Vanessa Trumpová a ich dcérka Kai. Foto: facebook.com

Trump sa so svojou novou známosťou Kimberly Guilfoyle stihol pochváliť aj na uvítacej párty nového ambasádora pre Nemecko. ,,Donald junior a Kimberly sa stretávajú a je im spolu dobre. Aj keď rešpektuje súkromie svojej rodiny, rozvedie sa. Užíva si spoločnosť Kimberly,'' prezradil zdroj pre portál Page Six.

Televízna osobnosť Kimberly Guilfoyle. Foto: Profimedia

Dvojica si to po večierku namierila na neskorú večeru do luxusného podniku. Podľa zdroja by mal Donald tvoriť dvojicu so známou televíznou osobnosťou už niekoľko týždňov. Zdá sa však, že Kimberly má slabosť na vplyvných mužov zapletených do mocenských konfliktov. V minulosti bola už dvakrát vydatá - prvýkrát za bývalého starostu San Francisca a druhýkrát za súčasného kalifornského podplukovníka.

