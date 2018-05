Tomuto naozaj neuveríte: Veľmi si želali dievčatko, ale osud im doprial štrnásteho chlapca!

Doma ich čakalo už trinásť synov, ale manželia si veľmi želali dievčatko. Skúsili to preto po štrnástykrát, ale prekvapenie sa nekonalo. V apríli sa im narodil opäť chlapec.

Reč je o americkej rodine z mesta Rockford v Michigane. Kateri Schwandtová a Jay Schwandt si dievčatko veľmi želali, no nebolo im dopriate. Mamička pritom už po trinástom pôrode povedala, že to vzdáva, ale potom si to rozmyslela a otehotnela ešte raz.

Pohlavie dieťatka nechceli až do pôrodu vedieť, takže v dievčatko dúfali až do poslednej chvíle. Aj keď to nakoniec nevyšlo. sú šťastní, že sa im narodil zdravý chlapec, ktorý vážil 3,7 kilogramu. Kateri ho porodila päť dní pred pôrodom, takže rodičia ešte ani nemali pripravené meno.

Narodenie ďalšieho mužského potomka však vzala početná rodina s humorom. "Veľmi by som si želal dievčatko, ale nemáme to súdené v kartách," smial sa pre NBC 4 News mnohonásobný otec Jay. Jeho manželke sa však splnil veľký sen, pretože sama pochádza zo štrnástich detí a vždy chcela veľkú rodinu.