Theresa Mayová si môže vydýchnuť: Extrémistu poslali za mreže!

Útočníka usvedčili z plánovania vraždy premiérky Mayovej.

Extrémistu hlásiaceho sa k takzvanému Islamskému štátu (IS) usvedčili v stredu z prípravy vraždy britskej premiérky Theresy Mayovej. Verdikt vyniesla súdna porota v procese prebiehajúcom na trestnom súde v Londýne, ktorý sa začal v júni tohto roku. O výške trestu sa rozhodne až neskôr, informovala agentúra AP.

Britská premiérka Theresa Mayová. Foto: Sven Hoppe



Naa'imur Zakariyah Rahman (20), obyvateľ severného Londýna, bol obvinený z prípravy teroristických činov na území Británie. Konkrétne mal vykonávať prieskum cieľovej lokality a zakúpenia batohu a tašky, ktoré mali byť neskôr vybavené podomácky vyrobenými výbušnými zariadeniami. Okrem toho zložil aj sľub vernosti džihádistickej organizácii IS.



Podľa obžaloby mal v úmysle nastražiť výbušninu pred vchodom do sídla britskej premiérky na londýnskej ulici Downing Street. Po explózii nálože chcel preniknúť do Mayovej kancelárie a v následnom chaose ju zabiť. Pri sebe mal mať nože, obranný sprej a vestu s výbušninami. Počítal pritom s tým, že pri útoku aj on sám príde o život.



Rahman o sebe tvrdí, že je Brit bangladéšskeho pôvodu. Vo väzbe je od vlaňajšieho novembra, keď ho zatkli pri preberaní batohu, ktorý mal - ako sa domnieval - obsahovať výbušniny. Rahman si myslel, že mu batoh odovzdáva stúpenec IS, v skutočnosti však išlo o príslušníka protiteroristickej polície, ktorá mu bola na stope už niekoľko mesiacov. Britom pomáhali aj kolegovia z amerického FBI.