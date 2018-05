Český expolicajt Zdeněk Kirch z Karlových Varov skončil po hrozivom páde z bicykla na vozíku. Po celý čas sa snažil byť vzorom pre ľudí s rovnakým osudom, no bolesť, s ktorou dennodenne bojoval, ho prinútila spraviť definitívne rozhodnutie.

Známy vozíčkar, ktorého poznali aj mnohí Slováci, sa rozhodol nadobro skoncovať so svojím životom. O tragickej udalosti informovala na sociálnej sieti režisérka Silvia Dymáková, ktorá pred tromi rokmi zdokumentovala jeho príbeh v projekte Príbehy ľudí.

Zdeněk Kirch pracoval ako policajt, no jeho záľuba v športe ho pripútala na invalidný vozík. V roku 2009 spadol z bicykla tak nešťastne, že si zlomil chrbticu. Počas svojho života na vozíku sa snažil motivovať ľudí s rovnakým osudom a pomáhať im. Ako prvý sa na handbiku zúčastnil na pretekoch horských bicyklov a sám založil seriál MTB handiCUp. Zdeněk so svojím osudom bojoval skoro 10 rokov, no nakoniec sa vzdal a rozhodol sa ukončiť svoj život.

Bývalý policajt Zdeněk Kirch skončil v roku 2009 na vozíku. Foto: Facebook

Vieru stratil už veľmi dávno

V otvorenom rozhovore priznal Silvii Dymákovej, ktorá o jeho smrti informovala na sociálnej sieti, že jeho život je jedno veľké utrpenie a po úraze trpí obrovskými bolesťami, kvôli ktorým nemôže v noci spávať. "Je to asi týždeň späť ako som hovoril, že môj život je jedna veľká tortura (mučenie, pozn.red). Tak sa dá pomenovať môj život. Keď som tu s vami, je to fajn. Rozprávame sa, ale stále cítim, že ma to bolí. A ešte je to tak, že keď mám podnety v mozgu a hovorím s vami, tak tá bolesť nie je taká silná. Ale keď môj mozog oddychuje a ja nemám žiadne vonkajšie podnety, napríklad v noci, tak sú tie bolesti veľmi silné." Nad samovraždou uvažoval Zdeněk už pred tromi rokmi, a v rozhovore tiež priznal: "Keď budú tie bolesti neznesitelné, zoberiem si pištoľ a zastrelím sa," povedal narovinu.

Aj napriek podpore rodiny a jeho známych bola jeho "tortuna" silnejšia. Ako píše český Blesk, Zdeněk si na svoj život siahol v piatok, 27. apríla.