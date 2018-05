Svet spoznal novú víťazku Eurovízie: Speváčka všetkých ohúrila svojou odlišnosťou!

Izraelská speváčka Netta zvíťazila vo finále pesničkovej súťaže Eurovízia 2018, ktorá sa konala v sobotu večer v portugalskom Lisabone.

Netta (25) porazila zvyšných 25 súťažiacich, keď získala najviac bodov so svojou piesňou Toy o sile žien, ktorá spája modernú hudbu s kórejským popom, hip-hopom a orientálnymi tónmi, píše agentúra DPA. "Som taká šťastná," povedala speváčka pri preberaní ocenenia. "Veľmi vám ďakujem za to, že ste si zvolili odlišnosť... ďakujem vám za oslavu rozmanitosti... nabudúce v Jeruzaleme!"

Na snímke speváčky Netta (uprostred vpravo) z Izraela a Eleni Foureira z Cyprusu sa tešia z postupu do finále počas prvého semifinále. Foto: TASR

Ako druhá v 63. ročníku populárnej televíznej súťaže sa umiestnila ďalšia z horúcich favoritiek, Eleni Foureirová reprezentujúca Cyprus s piesňou Fuego. Tretie miesto obsadil zástupca Rakúska Cesár Sampson, ktorý viedol v hlasovaní poroty s piesňou Nobody But You. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.

Izrael naposledy zvíťazil v súťaži Eurovízie v roku 1998, keď si hlavnú cenu odniesla transsexuálna speváčka Dana International s piesňou Diva.

Tohtoročnej víťazke rýchlo gratuloval aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý na Twitteri napísal: "Netta, si skutočný poklad. Získala si pre Izrael mnoho pocty! Budúci rok v Jeruzaleme!" Pesničková súťaž Eurovízie (Eurovision Song Contest) sa koná nepretržite od roku 1956 a je jedným z najdlhšie vysielaných televíznych programov na svete. Pôvodným zámerom jej vzniku bolo prispieť k upevneniu vzťahov medzi jednotlivými krajinami Európy po druhej svetovej vojne. Súťaž organizuje Európska vysielacia únia (EBU).

Podľa pravidiel súťaže je usporiadateľom nasledujúceho ročníka vždy víťazná krajina, takže právo organizovať 64. ročník Eurovízie získal Izrael. V roku 2017 sa vo finále v ukrajinskom Kyjeve presadil portugalský spevák Salvador Sobral s baladou Amar Pelos Dois.