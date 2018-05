Stephen Hawking sa prihovoril zo záhrobia: Z jeho poslednej teórie o vesmíre budete mať zimomriavky!

Pre astronómov sa vďaka tejto štúdii dokonca otvárajú dvere k získavaniu dôkazov o existencii paralelných vesmírov. Hawkingova posledná vedecká práca je výsledkom jeho 20-ročnej spolupráce s belgickým fyzikom Thomasom Hertogom z Katolíckej univerzity v Leuvene (KUL). Štúdiu odovzdali iba desať dní pred tým, ako Hawking 14. marca vo veku 76 rokov zomrel.

Okrem nej Hawking načrtol aj myšlienku, že multiverzum je v skutočnosti iba obrovským a komplexným hologramom. Trojdimenzionálna realita, tvorená šírkou, výškou a dĺžkou, je vraj iba projekciou informácií, ktoré sú uskladnené na rovnom 2D povrchu.

"I have never been a fan of the multiverse." Stephen Hawking's final paper published. https://t.co/UovHfTz8v4