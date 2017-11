Šokujúce priznanie plné podrobností: Sexuálne ma obťažovala hviezda Star Treku!

​George Takei, známy vďaka úlohe v populárnom seriáli Star Trek, bol obvinený zo sexuálneho napadnutia bývalého mužského modela Scotta Bruntona. Ten prišiel s vyhlásením, že bol hercom obťažovaný, keď mal 24 rokov.

“Stalo sa to dávno, no ja som na to nikdy nezabudol,” povedal Brunton pre The Hollywod Reporter. S Takeiom sa zoznámil v roku 1981 v Hollywoode, v čase, keď sa práve rozišiel s priateľom. Pracoval vtedy ako čašník. S hercom si vymenili čísla a občas si zavolali, alebo na seba náhodne narazili v rôznych kluboch.

George Takei ako Hikaru Sulu v populárnom seriáli Star Trek. (vľavo) Foto: Profimedia

Brunton Takeiovi povedal o čerstvom rozchode a ten hneď využil príležitosť a pozval mladého muža na večeru a do divadla. “Bol veľmi milý a chápavý, rozumel ako som sa cítil, keď som bol ešte stále smutný z rozchodu a zamilovaný do expriateľa,” povedal Brunton pre Daily Mail. Po večeri išli obaja muži do Takeiovho domu na drink. Pri druhom drinku, ktorý mu herec pripravil, sa ale Brunton začal cítiť zle.

“Začal sm sa cítiť dezorientovane, mal som pocit, že o chvíľu odpadnem,” spomína. “Povedal som, že si musím sadnúť, tak mi ponúkol stoličku. Sadol som si a vtedy som musel odpadnúť.” Keď sa mladík zobudil, zistil, že spodky má stiahnuté, zatiaľ čo Takei si obchytkával rozkrok a vyzliekal sa. Brunton sa začal vzpierať, no herec ho chlácholil: “Chcem len, aby si sa cítil dobre,” hovoril. Brunton ho ale odstrčil a utekal k svojmu autu, aby sa čo najrýchlejšie dostal domov.