Slovensko sa opäť dostane do povedomia Hollywoodu: Obľúbená herečka Reese Witherspoon (42) produkuje film o jednej z našich hviezd!

Najnvoší film, ktorý produkuje herečkina spoločnosť je o bývalej tenistke Martine Navrátilovovej. Podľa slov blonďavej hviezdy je česká rodáčka neuveriteľnou priekopníčkou v prospechu žien, športovkýň, LGBTQ komunity a ďalších. Dokumentárny film sa bude zaoberať práve týmito témami.

.@Martina has been an incredible trailblazer for women, female athletes, the LGBTQ community & more. So excited @hellosunshine & @ggreenwald will be developing a documentary film that’ll examine so many of these timely issues! https://t.co/bZ3Y3SGXaG